Мэр Костромы Журин ушёл в отставку из-за новой работы

Глава Костромы Юрий Журин, который также возглавляет городскую думу, уведомил о своём уходе с должности руководителя муниципалитета. Причиной послужило новое место трудоустройства. Заявление чиновника размещено на официальном портале гордумы.

«Считаю необходимым поделиться с вами принятым решением. Завершается важный период моей жизни. В связи с переходом на другую работу я решил не принимать участия в предстоящих выборах в Думу города Костромы», — написал он в обращении к жителям города.