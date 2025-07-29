Мэр Костромы Журин ушёл в отставку из-за новой работы
Юрий Журин. Обложка © Городская дума Костромы
Глава Костромы Юрий Журин, который также возглавляет городскую думу, уведомил о своём уходе с должности руководителя муниципалитета. Причиной послужило новое место трудоустройства. Заявление чиновника размещено на официальном портале гордумы.
«Считаю необходимым поделиться с вами принятым решением. Завершается важный период моей жизни. В связи с переходом на другую работу я решил не принимать участия в предстоящих выборах в Думу города Костромы», — написал он в обращении к жителям города.
Журин подчеркнул, что занимал должность ровно четверть века. Также он отметил, что за время руководства городом ему удалось реализовать проекты в различных сферах общественной жизни, внести посильный вклад в развитие Костромы.
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