Уволенную после скандала с дочерью главу округа под Вологдой сменил ветеран СВО

На пост главы Нюксенского муниципального округа Вологодской области избрали ветерана спецоперации Антона Тропина. Он занял место оскандалившейся Юлии Шевцовой, чья дочь опубликовала видео с угрозами «отправить неугодных на СВО». Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов лично взял на себя обязательства курировать нового главу муниципалитета.

«Взял на себя обязательства лично сопровождать Антона Сергеевича на его новой должности. Это позволит научиться эффективнее выстраивать работу, отвечать на запросы и потребности жителей, развивать территорию», — заявил Филимонов.