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Регион
23 июля, 13:01

Уволенную после скандала с дочерью главу округа под Вологдой сменил ветеран СВО

Ветеран СВО Тропин возглавил округ под Вологдой после скандала с Юлией Шевцовой

Антон Тропин. Обложка © Telegram/ Филимонов LIVE

Антон Тропин. Обложка © Telegram/ Филимонов LIVE

На пост главы Нюксенского муниципального округа Вологодской области избрали ветерана спецоперации Антона Тропина. Он занял место оскандалившейся Юлии Шевцовой, чья дочь опубликовала видео с угрозами «отправить неугодных на СВО». Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов лично взял на себя обязательства курировать нового главу муниципалитета.

«Взял на себя обязательства лично сопровождать Антона Сергеевича на его новой должности. Это позволит научиться эффективнее выстраивать работу, отвечать на запросы и потребности жителей, развивать территорию», — заявил Филимонов.

Тропин стал одним из 35 финалистов регионального кадрового проекта «Герои Русского Севера», который помогает военнослужащим получить навыки управления и развития территорий. Проект предусматривает стажировки, наставничество и глубокое погружение в реальные управленческие процессы.

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Напомним 19-летняя дочь Шевцовой угрожала неугодным отправкой на СВО, которую якобы могла бы организовать её мать. Ролик вызвал широкий общественный резонанс. Чиновница извинилась за скандальное видео и назвала поведение дочери «ошибкой по глупости», однако это её не спасло. Губернатор региона объявил об отставке Шевцовой. Он также посоветовал ей заняться воспитанием дочери и отправить её на курсы медицинских сестёр для работы в военном госпитале в тылу СВО.

Полина Никифорова
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