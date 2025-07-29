Трамп рассказал, когда пройдёт его встреча с Си Цзиньпином

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина может состояться до конца года. Об этом заявил сам американский лидер на борту самолёта во время возвращения из Абердина в Вашингтон. Он также уточнил, что переговоры с Китаем по поводу торговли в Швеции прошли «очень хорошо».