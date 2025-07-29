В Астрахани насчитали десятки признанных аварийными домов

В Астрахани на улице Ляхова 28 июля произошло обрушение жилого дома. Как сообщает «Постньюс», в городе насчитывается ещё несколько десятков зданий, официально признанных аварийными.

Так, на улице Пороховая расположен комплекс общежитий, включающий дома №14, 14А, 16, 16А, 16Г и 18. Все эти строения были признаны непригодными для проживания в период с 2014 по 2020 годы. Однако к настоящему моменту демонтированы только здания под номерами 16 и 18, после чего на их месте образовалась стихийная свалка строительного мусора. Жители неоднократно жаловались на эту проблему, но местные власти переадресовывали обращения подрядным организациям.

Дом 16Г, признанный аварийным ещё в 2014 году, должен был быть снесён до апреля 2025 года. Однако контракт на демонтажные работы появился на портале госзакупок только 2 июля 2025 года. За время простоя здание стало пристанищем для бездомных, которые регулярно устраивали там беспорядки и даже становились виновниками возгораний.

Как пояснил депутат Думы Астраханской области Евгений Дунаев, обрушившийся дом на улице Ляхова, 6 был построен с многочисленными нарушениями ещё в 1960-х годах. По его словам, срок эксплуатации таких зданий изначально не превышал 45 лет, а строительные нормы систематически нарушались — в частности, при приготовлении бетонных смесей использовалось вдвое меньше цемента, чем требовалось по стандартам.