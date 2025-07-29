Мэр Моисеев: Под обвалами горной породы в Кисловодске людей не найдено

Работы на территории кисловодского санатория, где недавно случился обвал скально-грунтовой породы, завершены. Людей под обвалами не нашли. Об этом проинформировал мэр города Евгений Моисеев.

«Благодарю спасательные и экстренные службы за оперативную работу», — добавил он в своём телеграм-канале.