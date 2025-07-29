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Регион
29 июля, 20:50

Мэр Моисеев: Под обвалами горной породы в Кисловодске людей не найдено

Обложка © Telegram / Евгений Моисеев

Обложка © Telegram / Евгений Моисеев

Работы на территории кисловодского санатория, где недавно случился обвал скально-грунтовой породы, завершены. Людей под обвалами не нашли. Об этом проинформировал мэр города Евгений Моисеев.

«Благодарю спасательные и экстренные службы за оперативную работу», — добавил он в своём телеграм-канале.

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Напомним, происшествие случилось утром во вторник, 29 июля. Обрушение грунта произошло на территории санатория «Москва». В результате инцидента пострадали два человека. Позднее мэр сообщил, что под обвалами скально-грунтовой породы может находиться человек.

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Виталий Приходько
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