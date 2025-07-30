Не только халаты и полотенца: Эксперт раскрыл, что постояльцы чаще всего воруют из отелей

Современные туристы всё чаще забирают из гостиниц не только мыло и канцелярию, но и куда более крупные вещи. Владельцы курортных комплексов отмечают рост случаев, когда из номеров исчезают полотенца, халаты и даже бытовая техника. Об этом Life.ru рассказал отельер и владелец Yasmin Bodrum Артур Бирсин.

«Нередки случаи, когда гости отеля умудряются забрать с собой тапочки, но только не одну пару, а целую партию в размере 20-30 штук. Эта деталь гардероба просто бесследно пропадает из тележек клининговой службы, причём в оптовом формате. Остаётся только догадываться, зачем посетителям такое внушительное количество одинаковых тапочек», — поделился эксперт.

Ещё одним популярным «трофеем» остаётся туалетная бумага. Гости не ограничиваются одним рулоном, а уносят сразу по 5–6 штук прямо с тележек, когда сотрудники не видят.

По словам отельера, особенно часто пропадают полотенца — банные, для лица и ног, — на них приходится до 70% всех пропаж текстиля. Халаты также исчезают регулярно. Постояльцы часто забирают их, а через время брендовая марка конкретного гостиничного заведения вдруг «всплывает» на сайтах по продажам личных вещей. С халатами связаны целых 66% подобных историй.

«Владельцы рассказывают, что однажды сотрудники клининговой компании зашли в номер, чтобы навести порядок и не увидели там… штор. Сначала они подумали, что текстиль запачкали вином или маслом, поэтому отправили в прачечную, но ничего такого не было», — отметил собеседник Life.ru.

С 2023 года, по словам Бирсина, наблюдается новая тенденция — пропажа более габаритных предметов. В числе похищенного появляются мини-холодильники с содержимым и даже кофемашины, которые нелегко разместить в багаже. Эксперт добавляет, что количество подобных эпизодов уже превысило показатели, зафиксированные до пандемии.

Также специалист приводит статистику: в пятизвёздочных гостиницах чаще всего исчезают плазменные телевизоры и ортопедические матрасы, а в четырёхзвёздочных — вешалки и универсальные пульты дистанционного управления.

«К счастью, 99% постояльцев оказываются воспитанными и честными людьми, поэтому открыто просят разрешить взять с собой сувенир в виде ручки с логотипом отеля или фирменного конверта. Таким гостям всегда стараются идти навстречу и удовлетворить их пожелания», — заключил собеседник Life.ru.