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30 июля, 04:00

В Японии из-за угрозы цунами остановили движение поездов на 41 линии

Обложка © freepik / wirestock

Обложка © freepik / wirestock

В Японии приостановили движение железнодорожного транспорта на 41 линии, а также на трёх участках трасс скоростных экспрессов. Кроме того, прекратил работу аэропорт в городе Сендай, расположенном в северо-восточной части страны. Такие меры были приняты на фоне предупреждений о цунами, возникшем из-за землетрясения на Камчатке. Об этом пишет агентство Kyodo.

Цунами высотой до 50 сантиметров зафиксировано в разных районах на севере и северо-востоке страны. Информации о возможных пострадавших и разрушениях не поступало. Местным жителям рекомендуют отдалиться от береговой линии и приостановить там все работы.

В результате землетрясения на Камчатке пострадали несколько человек
В результате землетрясения на Камчатке пострадали несколько человек

Напомним, после мощного землетрясения на Камчатке в Японии объявили угрозу цунами. Согласно сведениям японских учёных, магнитуда сейсмособытия равнялась 8. Позднее в РАН скорректировали данные о магнитуде, по последним оценкам она составила 8,7, что является самым высоким показателем с 1952 года.

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Виталий Приходько
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