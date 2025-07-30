В Японии из-за угрозы цунами остановили движение поездов на 41 линии

В Японии приостановили движение железнодорожного транспорта на 41 линии, а также на трёх участках трасс скоростных экспрессов. Кроме того, прекратил работу аэропорт в городе Сендай, расположенном в северо-восточной части страны. Такие меры были приняты на фоне предупреждений о цунами, возникшем из-за землетрясения на Камчатке. Об этом пишет агентство Kyodo.