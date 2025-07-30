После мощного землетрясения на Камчатке зафиксировали 30 повторных толчков

Сейсмологи зафиксировали более 30 повторных подземных толчков интенсивностью от 2 до 5 баллов после основного землетрясения на Камчатке. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Как сообщалось ранее, мощное землетрясение магнитудой 8.7 потрясло Камчатку в ночь на 30 июля. Эпицентр подземных толчков располагался в 149 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского на глубине 17 км. В самой столице региона сейсмическая активность ощущалась силой до 6 баллов. Вскоре после основных толчков цунами обрушилось на побережье Северо-Курильска, что потребовало экстренных мер по обеспечению безопасности местных жителей.