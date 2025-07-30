Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июля, 07:32

После мощного землетрясения на Камчатке зафиксировали 30 повторных толчков

Последствия землетрясения. Обложка © МЧС России

Последствия землетрясения. Обложка © МЧС России

Сейсмологи зафиксировали более 30 повторных подземных толчков интенсивностью от 2 до 5 баллов после основного землетрясения на Камчатке. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

«После главного землетрясения произошло ещё 30 ощутимых с интенсивностью 2-5 баллов», — уточнили специалисты.

Спасательные службы продолжают мониторинг ситуации, оценивая возможные повреждения инфраструктуры. Населению рекомендовано сохранять бдительность в связи с продолжающейся сейсмической активностью.

Напуганные жители Камчатки после землетрясения разбили палаточный лагерь для ночёвки в парке
Напуганные жители Камчатки после землетрясения разбили палаточный лагерь для ночёвки в парке

Как сообщалось ранее, мощное землетрясение магнитудой 8.7 потрясло Камчатку в ночь на 30 июля. Эпицентр подземных толчков располагался в 149 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского на глубине 17 км. В самой столице региона сейсмическая активность ощущалась силой до 6 баллов. Вскоре после основных толчков цунами обрушилось на побережье Северо-Курильска, что потребовало экстренных мер по обеспечению безопасности местных жителей.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Землетрясение на Камчатке
  • Происшествия
  • Камчатский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar