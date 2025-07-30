Новая волна цунами накрыла берег Курил
Четвёртая волна цунами у Северо-Курильска оказалась в 25 раз слабее предыдущих
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Новая волна цунами у побережья Северо-Курильска оказалась в 25 раз ниже предыдущих. Об этом РИА «Новости» сообщили в оперативных службах Сахалинской области.
«Четвёртая волна цунами пришла к Северо-Курильску, её высота снизилась почти в 25 раз по сравнению с предыдущей, она составила от 5 до 20 сантиметров», — заявил собеседник агентства.
По его словам, измерения проводятся визуально из-за отсутствия автоматизированного поста в городе. Также отмечается, что высота новой волны не превысила 20 см, тогда как ранее фиксировались трёхметровые волны.
Напомним, 30 июля утром по местному времени на Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 8,7 по шкале Рихтера, ставшее самым мощным в регионе с 1952 года. В связи с этим была объявлена угроза цунами, волны которого, достигавшие 3–4 метров, затронули Елизовский район. Воздействие стихии распространилось также на остров Сахалин и Курильские острова. В частности, на Курилах цунами привело к затоплению рыбоперерабатывающего завода «Алаид», а на острове Шумшу полностью смыло лагерь Русского географического общества, однако все его сотрудники благополучно эвакуировались.