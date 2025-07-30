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Регион
30 июля, 07:52

Новая волна цунами накрыла берег Курил

Четвёртая волна цунами у Северо-Курильска оказалась в 25 раз слабее предыдущих

Обложка © Telegram / Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Обложка © Telegram / Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Новая волна цунами у побережья Северо-Курильска оказалась в 25 раз ниже предыдущих. Об этом РИА «Новости» сообщили в оперативных службах Сахалинской области.

«Четвёртая волна цунами пришла к Северо-Курильску, её высота снизилась почти в 25 раз по сравнению с предыдущей, она составила от 5 до 20 сантиметров», — заявил собеседник агентства.

По его словам, измерения проводятся визуально из-за отсутствия автоматизированного поста в городе. Также отмечается, что высота новой волны не превысила 20 см, тогда как ранее фиксировались трёхметровые волны.

На Камчатке и Сахалине сообщили об отсутствии жертв после землетрясения
На Камчатке и Сахалине сообщили об отсутствии жертв после землетрясения

Напомним, 30 июля утром по местному времени на Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 8,7 по шкале Рихтера, ставшее самым мощным в регионе с 1952 года. В связи с этим была объявлена угроза цунами, волны которого, достигавшие 3–4 метров, затронули Елизовский район. Воздействие стихии распространилось также на остров Сахалин и Курильские острова. В частности, на Курилах цунами привело к затоплению рыбоперерабатывающего завода «Алаид», а на острове Шумшу полностью смыло лагерь Русского географического общества, однако все его сотрудники благополучно эвакуировались.

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Алиса Хуссаин
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