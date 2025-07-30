Новая волна цунами накрыла берег Курил

Новая волна цунами у побережья Северо-Курильска оказалась в 25 раз ниже предыдущих. Об этом РИА «Новости» сообщили в оперативных службах Сахалинской области.

«Четвёртая волна цунами пришла к Северо-Курильску, её высота снизилась почти в 25 раз по сравнению с предыдущей, она составила от 5 до 20 сантиметров», — заявил собеседник агентства.

По его словам, измерения проводятся визуально из-за отсутствия автоматизированного поста в городе. Также отмечается, что высота новой волны не превысила 20 см, тогда как ранее фиксировались трёхметровые волны.