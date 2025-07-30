Алаудинов заявил о потерях ВСУ и прекращении контратак у границ Белгородчины
Апти Алаудинов. Обложка © ТАСС / Наталья Шатохина
Активность Вооружённых сил Украины по контратакам против российских сил у границы с Белгородской областью практически сошла на нет. Об этом РИА «Новости» рассказал командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
Он отметил, что на участке, где граничат Курская и Белгородская области, как и на границе Белгородской области в целом, ситуация стала довольно стабильной.
«Если противник раньше пытался продавиться на этом участке, сейчас он полностью перестал предпринимать эти попытки, потому что понёс очень большие потери и не смог абсолютно сделать никакого продвижения», — отметил Алаудинов.
Ранее стало известно, что населённый пункт Каменское в Запорожской области полностью перешёл под контроль российской армии, которые оттеснили украинские формирования. В боях украинская сторона понесла серьёзные потери в личном составе. Все предпринятые ВСУ попытки вернуть Каменское оказались тщетными.