Алаудинов заявил о потерях ВСУ и прекращении контратак у границ Белгородчины

Активность Вооружённых сил Украины по контратакам против российских сил у границы с Белгородской областью практически сошла на нет. Об этом РИА «Новости» рассказал командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Он отметил, что на участке, где граничат Курская и Белгородская области, как и на границе Белгородской области в целом, ситуация стала довольно стабильной.