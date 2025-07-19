ВСУ понесли большие потери в боях за Каменское в Запорожской области

Российские десантники вытеснили украинские формирования из населённого пункта Каменское в Запорожской области. Как сообщили в Минобороны РФ, в течение трёх недель бойцы ВДВ последовательно выбивали противника из опорных пунктов, ведя штурм малыми группами и используя разведку с воздуха.

Ведомство уточнило, что в ходе наступления украинская сторона потеряла значительное число военнослужащих. Попытки ВСУ вернуть контроль над Каменским провалились. Подразделения противника, несмотря на поддержку артиллерии и дронов, не смогли прорваться обратно в город.

«Противник, не выдержав натиск крылатой пехоты, начал отходить, спасаясь бегством. В результате он понёс большие потери в живой силе, но вернуть под свой контроль город не сумел», — отметили в Минобороны.