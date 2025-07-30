В Росавиации рассказали о последствиях мощного землетрясения на Камчатке для инфраструктуры местных аэропортов. Так, аэропорт Елизово работает штатно, там обошлось без повреждений. А вот работа воздушной гавани в Северо-Курильске на острове Парамушир приостановлена в целях безопасности.

«Из-за угрозы подтопления ВПП временно отменены рейсы в Северо-Курильск», — говорится в сообщении ведомства.

При этом повреждений инфраструктуры ни на Камчатке, ни на Сахалине не зафиксировано, оборудование местных аэродромов функционирует штатно. Специалисты провели полную диагностику всех систем – всё в порядке. Аэропорт Елизово сегодня обслужил 27 рейсов и около 4,5 тысячи пассажиров.