Из-за угрозы подтопления ВПП временно отменены рейсы в Северо-Курильск
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В Росавиации рассказали о последствиях мощного землетрясения на Камчатке для инфраструктуры местных аэропортов. Так, аэропорт Елизово работает штатно, там обошлось без повреждений. А вот работа воздушной гавани в Северо-Курильске на острове Парамушир приостановлена в целях безопасности.
«Из-за угрозы подтопления ВПП временно отменены рейсы в Северо-Курильск», — говорится в сообщении ведомства.
При этом повреждений инфраструктуры ни на Камчатке, ни на Сахалине не зафиксировано, оборудование местных аэродромов функционирует штатно. Специалисты провели полную диагностику всех систем – всё в порядке. Аэропорт Елизово сегодня обслужил 27 рейсов и около 4,5 тысячи пассажиров.
Напомним, утром 30 июля (по местному времени) на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7 по шкале Рихтера, ставшее самым мощным в регионе с 1952 года. Подземные толчки вызвали цунами, волна затронула как сам полурстров, так и соседние Сахалин и Круилы. Что известно о событии к данному часу — читайте на Life.ru.