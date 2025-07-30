Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июля, 09:55

Life.ru узнал, «перетряхнёт» ли землетрясение туротрасль на Камчатке

Глава Альянса турагентств Мкртчян: Продажи туров на Камчатку упали на 25%

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Piragis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Piragis

Отмена туров на Камчатку из-за мощного землетрясения пока не фиксируется, однако сейчас продажи путешествий в край вулканов упали примерно на 25%. Как объяснил Life.ru вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян, пока от МЧС не поступало соответствующих рекомендаций.

Если такая рекомендация поступит от властей, то будет стопроцентный возврат денег и туристы не полетят. А сейчас ситуация следующая: те люди, кто купил путёвки на Дальний Восток, волнуются, но тем не менее лететь собираются. А вот кто не купил — отложили решение о покупке на неопределённое будущее. На наш взгляд, примерно на две недели. Как правило, люди две недели присматриваются: будут ли какие-то афтершоки, какие-то последствия, какое-то цунами. То есть взвешивают масштаб разрушений и опасность для себя.

Алексан Мкртчян

Вице-президент Альянса турагентств России

Если такая рекомендация поступит от властей, то будет стопроцентный возврат денег и туристы не полетят. А сейчас ситуация следующая: те люди, кто купил путёвки на Дальний Восток, волнуются, но тем не менее лететь собираются. А вот кто не купил — отложили решение о покупке на неопределённое будущее. На наш взгляд, примерно на две недели. Как правило, люди две недели присматриваются: будут ли какие-то афтершоки, какие-то последствия, какое-то цунами. То есть взвешивают масштаб разрушений и опасность для себя.
Если такая рекомендация поступит от властей, то будет стопроцентный возврат денег и туристы не полетят. А сейчас ситуация следующая: те люди, кто купил путёвки на Дальний Восток, волнуются, но тем не менее лететь собираются. А вот кто не купил — отложили решение о покупке на неопределённое будущее. На наш взгляд, примерно на две недели. Как правило, люди две недели присматриваются: будут ли какие-то афтершоки, какие-то последствия, какое-то цунами. То есть взвешивают масштаб разрушений и опасность для себя.

По прогнозам эксперта, если в течение двух-трёх недель подземные толчки не повторятся, то продажи туров восстановятся.

«Лежу в ванне, зеркало трясётся»: Жительница Камчатки рассказала Life.ru, что афтершоки в регионе продолжаются
«Лежу в ванне, зеркало трясётся»: Жительница Камчатки рассказала Life.ru, что афтершоки в регионе продолжаются

Туристы, которые уже находятся на Камчатке, конечно, волнуются, но у них всё хорошо: по словам Мкртчяна, из гостиниц никого не выгоняют, аэропорт работает, вертолётные экскурсии в Долину гейзеров и на вулканы не отменяются.

Что касается Японии, то россияне практически туда не летают, а те, кто всё же выбирает это направление, начинают путешествие из Токио, где сейчас всё спокойно.

Сейсмолог дал прогноз, чего ждать «главному поставщику землетрясений в России»
Сейсмолог дал прогноз, чего ждать «главному поставщику землетрясений в России»

Напомним, утром 30 июля (по местному времени) на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7 по шкале Рихтера, ставшее самым мощным в регионе с 1952 года. На полуострове была объявлена угроза цунами, волны достигли Елизовского района. Также от землетрясения пострадали остров Сахалин и Курилы. Там цунами затопило рыбоперерабатывающий завод «Алаид», а на острове Шумшу смыло лагерь Русского географического общества. Что известно о событии к данному часу — читайте на Life.ru.

BannerImage
Екатерина Хмелева
  • Новости
  • Землетрясение на Камчатке
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
  • Камчатский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar