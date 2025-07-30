Life.ru узнал, «перетряхнёт» ли землетрясение туротрасль на Камчатке
Глава Альянса турагентств Мкртчян: Продажи туров на Камчатку упали на 25%
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Отмена туров на Камчатку из-за мощного землетрясения пока не фиксируется, однако сейчас продажи путешествий в край вулканов упали примерно на 25%. Как объяснил Life.ru вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян, пока от МЧС не поступало соответствующих рекомендаций.
Если такая рекомендация поступит от властей, то будет стопроцентный возврат денег и туристы не полетят. А сейчас ситуация следующая: те люди, кто купил путёвки на Дальний Восток, волнуются, но тем не менее лететь собираются. А вот кто не купил — отложили решение о покупке на неопределённое будущее. На наш взгляд, примерно на две недели. Как правило, люди две недели присматриваются: будут ли какие-то афтершоки, какие-то последствия, какое-то цунами. То есть взвешивают масштаб разрушений и опасность для себя.
По прогнозам эксперта, если в течение двух-трёх недель подземные толчки не повторятся, то продажи туров восстановятся.
Туристы, которые уже находятся на Камчатке, конечно, волнуются, но у них всё хорошо: по словам Мкртчяна, из гостиниц никого не выгоняют, аэропорт работает, вертолётные экскурсии в Долину гейзеров и на вулканы не отменяются.
Что касается Японии, то россияне практически туда не летают, а те, кто всё же выбирает это направление, начинают путешествие из Токио, где сейчас всё спокойно.
Напомним, утром 30 июля (по местному времени) на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7 по шкале Рихтера, ставшее самым мощным в регионе с 1952 года. На полуострове была объявлена угроза цунами, волны достигли Елизовского района. Также от землетрясения пострадали остров Сахалин и Курилы. Там цунами затопило рыбоперерабатывающий завод «Алаид», а на острове Шумшу смыло лагерь Русского географического общества. Что известно о событии к данному часу — читайте на Life.ru.