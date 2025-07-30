Life.ru узнал, «перетряхнёт» ли землетрясение туротрасль на Камчатке

Если такая рекомендация поступит от властей, то будет стопроцентный возврат денег и туристы не полетят. А сейчас ситуация следующая: те люди, кто купил путёвки на Дальний Восток, волнуются, но тем не менее лететь собираются. А вот кто не купил — отложили решение о покупке на неопределённое будущее. На наш взгляд, примерно на две недели. Как правило, люди две недели присматриваются: будут ли какие-то афтершоки, какие-то последствия, какое-то цунами. То есть взвешивают масштаб разрушений и опасность для себя.