Белоруссию призвали усилить ПВО после падения дрона с украинскими отметинами

В Минске средства РЭБ уничтожили беспилотник с надписями на украинском языке. Данные о происшествии предоставил Следственный комитет Белоруссии. Как полагает аналитик Дмитрий Аграновский, к запуску БПЛА могли быть причастны как украинские, так и прибалтийские силы.

«Возможно, что БПЛА залетел случайно, но я не исключаю, что это было сделано целенаправленно, чтобы таким образом провоцировать Белоруссию на неадекватные действия. Но таких действий, как показывает опыт президента Республики Александра Лукашенко, от Белоруссии ждать не приходится», — пояснил политолог в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Эксперт отметил, что случившееся даёт Минску основания для усиления оборонительных мер. Аграновский добавил, что в текущих условиях, когда соседние страны демонстрируют непредсказуемость, Белоруссии необходимо поддерживать боеготовность систем противовоздушной обороны на высоком уровне.