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Регион
30 июля, 12:18

Белоруссию призвали усилить ПВО после падения дрона с украинскими отметинами

Политолог Аграновский: Сбитый над Минском БПЛА может быть провокацией прибалтов

Обложка © Минобороны Белоруссии

Обложка © Минобороны Белоруссии

В Минске средства РЭБ уничтожили беспилотник с надписями на украинском языке. Данные о происшествии предоставил Следственный комитет Белоруссии. Как полагает аналитик Дмитрий Аграновский, к запуску БПЛА могли быть причастны как украинские, так и прибалтийские силы.

«Возможно, что БПЛА залетел случайно, но я не исключаю, что это было сделано целенаправленно, чтобы таким образом провоцировать Белоруссию на неадекватные действия. Но таких действий, как показывает опыт президента Республики Александра Лукашенко, от Белоруссии ждать не приходится», — пояснил политолог в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Эксперт отметил, что случившееся даёт Минску основания для усиления оборонительных мер. Аграновский добавил, что в текущих условиях, когда соседние страны демонстрируют непредсказуемость, Белоруссии необходимо поддерживать боеготовность систем противовоздушной обороны на высоком уровне.

«Это первая ласточка»: Стало известно, зачем украинский дрон летал над Минском
«Это первая ласточка»: Стало известно, зачем украинский дрон летал над Минском

Напомним, что 29 июля в воздушном пространстве Минска был нейтрализован беспилотный летательный аппарат — это первый подобный инцидент для столицы Белоруссии. Следственный комитет республики заявил, что при осмотре сбитого беспилотника обнаружили взрывчатку (тротил) и металлические шарики. На корпусе дрона также были замечены надписи на украинском.

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Александра Мышляева
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