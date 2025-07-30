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30 июля, 13:41

Сапёров, погибших в Сальске при обезвреживании БПЛА, наградили орденами Мужества

Сапёров, погибших в Сальске при обезвреживании БПЛА, наградили орденами Мужества. Обложка © Telegram / Юрий Слюсарь

Сапёров, погибших в Сальске при обезвреживании БПЛА, наградили орденами Мужества. Обложка © Telegram / Юрий Слюсарь

В Сальске Ростовской области простились с 27-летней Екатериной Куликовой и 32-летним Павлом Покидовым — сапёрами, погибшими при обезвреживании БПЛА. Указом президента им посмертно присвоены ордена Мужества. Об этом сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.

Сапёров, погибших в Сальске при обезвреживании БПЛА, наградили орденом Мужества. Фото © Telegram / Юрий Слюсарь

Сапёров, погибших в Сальске при обезвреживании БПЛА, наградили орденом Мужества. Фото © Telegram / Юрий Слюсарь

«Слова самого глубокого уважения и поклонения этим замечательным людям. Пока есть такие герои, мы с вами можем рассчитывать, что мир, безопасность и правопорядок на Донской земле мы сохраним», — говорится в сообщении Слюсаря.

Капитану полиции Павлу Покидову было 32 года. С 2012 года он служил в полиции. Сначала бойцом ОМОНа, а с 2018 года в должности инженера-сапёра. У мужчины остались жена и двое детей. Прапорщику Екатерине Куликовой было 27 лет. С 2016 года она служила в ОМОНе кинологом.

Слюсарь выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудников Росгвардии.

Слюсарь: После атаки дронов ВСУ в Сальске получили повреждения 54 квартиры
Слюсарь: После атаки дронов ВСУ в Сальске получили повреждения 54 квартиры

Напомним, атака беспилотников ВСУ на Сальский район Ростовской области произошла ночью с 28 на 29 июля. Один из вражеских дронов упал в районе Новосальска, где и была проведена попытка его обезвреживания. При разминировании погибли двое сапёров.

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Милена Скрипальщикова
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