Сапёров, погибших в Сальске при обезвреживании БПЛА, наградили орденами Мужества

В Сальске Ростовской области простились с 27-летней Екатериной Куликовой и 32-летним Павлом Покидовым — сапёрами, погибшими при обезвреживании БПЛА. Указом президента им посмертно присвоены ордена Мужества. Об этом сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.

Сапёров, погибших в Сальске при обезвреживании БПЛА, наградили орденом Мужества. Фото © Telegram / Юрий Слюсарь

«Слова самого глубокого уважения и поклонения этим замечательным людям. Пока есть такие герои, мы с вами можем рассчитывать, что мир, безопасность и правопорядок на Донской земле мы сохраним», — говорится в сообщении Слюсаря.

Капитану полиции Павлу Покидову было 32 года. С 2012 года он служил в полиции. Сначала бойцом ОМОНа, а с 2018 года в должности инженера-сапёра. У мужчины остались жена и двое детей. Прапорщику Екатерине Куликовой было 27 лет. С 2016 года она служила в ОМОНе кинологом.