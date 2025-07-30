Reuters: Нашествие саранчи всерьёз угрожает сельскому хозяйству на Украине

Южные регионы Украины столкнулись с масштабным нашествием саранчи, которое ставит под угрозу посевы подсолнечника и других сельхозкультур, сообщает Reuters. По данным официальных лиц и фермеров, из-за продолжающихся боевых действий невозможно применять традиционные методы борьбы с вредителями.

Ситуацию усугубляют аномальная жара, запрет на использование авиации и исчезновение птиц — естественных врагов саранчи, которые избегают районов военных действий. Украина остаётся одним из ключевых мировых экспортеров подсолнечного масла и до 2022 года входила в пятёрку лидеров по поставкам пшеницы.