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Регион
30 июля, 13:17

Reuters: Нашествие саранчи всерьёз угрожает сельскому хозяйству на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Protasov AN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Protasov AN

Южные регионы Украины столкнулись с масштабным нашествием саранчи, которое ставит под угрозу посевы подсолнечника и других сельхозкультур, сообщает Reuters. По данным официальных лиц и фермеров, из-за продолжающихся боевых действий невозможно применять традиционные методы борьбы с вредителями.

Ситуацию усугубляют аномальная жара, запрет на использование авиации и исчезновение птиц — естественных врагов саранчи, которые избегают районов военных действий. Украина остаётся одним из ключевых мировых экспортеров подсолнечного масла и до 2022 года входила в пятёрку лидеров по поставкам пшеницы.

Генерал Саранча атакует: На Украине обвинили Россию в нашествии крылатых вредителей
Генерал Саранча атакует: На Украине обвинили Россию в нашествии крылатых вредителей

Ранее Life.ru рассказывал о нашествии саранчи на Запорожье — жители жалуются на насекомых, которые залетают в квартиры через окна. К 25 июля рои вредителей достигли Киева. А Украина тем временем обвинила Россию в нашествии крылатых вредителей.

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Марина Фещенко
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