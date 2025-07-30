Семья попала в больницу с гепатитом после ужина в ресторане «Мидийное место»

В Челябинске семья попала в больницу с гепатитом А после ужина в ресторане «Мидийное место», который на данный момент закрыт. Как сообщает сайт 74.ru, пациентка Александра рассказала, что вместе с мужем посетила заведение 8 июня, где они ели мидии и салаты. Уже спустя месяц, во время отдыха в Турции, у пары появились первые симптомы заболевания — диарея, рвота, а позже началась желтуха. С 25 июля супруги госпитализированы, врачи прогнозируют не менее трёх недель в стационаре и около полугода на полное восстановление.

По словам пациентки, в той же больничной палате находились ещё два человека, посетившие ресторан в тот же день. На странице заведения «Мидийное место» в соцсети появилось сообщение о временном закрытии на реконструкцию. Как стало известно, в ресторане уже провели проверки специалисты Роспотребнадзора, были взяты смывы с поверхностей. В комментарии URA.RU представители заведения заявили, что не могут дать официальный ответ, так как уполномоченное лицо сейчас отсутствует.

Отметим, что заразиться гепатитом А через мидий вполне возможно. Этот вирус передаётся фекально-оральным путём и часто обнаруживается в морепродуктах, особенно если те выращены или собраны в загрязнённой воде. Мидии — фильтраторы: они пропускают через себя большое количество воды, задерживая органику и микрочастицы, в том числе вирусные и бактериальные загрязнители. Если термическая обработка была недостаточной, риск заражения возрастает.

Случаи заражения гепатитом А через морепродукты, особенно сырые или плохо приготовленные, неоднократно фиксировались по всему миру. Именно поэтому санитарные службы строго контролируют качество воды, в которой выращиваются мидии, а также условия их хранения и приготовления в ресторанах. Рекомендуется избегать употребления сырых моллюсков в непроверенных заведениях, особенно в тёплое время года, когда риск вспышек выше.