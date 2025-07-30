Цифровые друзья: Россияне стали в два раза чаще искать поддержку у ИИ-компаньонов

Число жителей Ямала, пользующихся ИИ-компаньонами, за первое полугодие 2025 года удвоилось, а интернет-трафик на такие сервисы вырос в 4,1 раза. Об этом URA.ru сообщили аналитики телекоммуникационной компании.

«В 2025 году число пользователей таких сервисов стало больше в два раза, а средний объём трафика увеличился в 4,1 раза. Особенно активно жители региона общаются с виртуальными ботами, которые помогают справиться со стрессом и тревожностью — их аудитория выросла почти в пять раз», — рассказали эксперты. По их данным, в среднем ямальцы тратят на цифровых психологических помощников 19 минут в месяц.

Наибольший интерес к ИИ-компаньонам проявили жители округа в возрасте 36–45 лет — они составляют 49% аудитории. Среди пользователей 46–55 лет этот показатель достигает 18%, а среди молодёжи 14–20 лет — 13%. Мужчины пользуются такими сервисами чаще: на них приходится 52% аудитории, и они занимают почти 70% всего времени общения с ИИ. Пиковыми месяцами по активности стали апрель, июнь и июль.