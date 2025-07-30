Матвиенко сравнила с «комариным укусом» жалкий демарш литовцев в Женеве
Делегация Литвы покинула зал во время выступления Матвиенко в Женеве
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Во время выступления председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко на Всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве зал покинула делегация Литвы, сообщает Delfi. Инцидент произошёл на фоне заявления Матвиенко, в котором она представила позицию России по конфликту на Украине.
Комментируя поведение литовской делегации, сенатор заявила, что подобные действия воспринимаются как «комариные укусы» и «клоунада», которые уже не вызывают реакции у международного сообщества. В своём выступлении Матвиенко обвинила Киев в обстрелах мирных районов Донбасса и заявила, что вмешательство России в 2022 году было необходимо для прекращения кровопролития. Также она раскритиковала Запад за информационную войну и призвала к снятию антироссийских санкций.
Ранее в Литве начали готовить инструкторов на случай военного конфликта, а еще власти республики отказали россиянам и белорусам в призовых местах на марафоне. Даже если они придут к финишу первыми.