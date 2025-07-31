«Поехала»: В Барнауле девушку смыло с улицы потоком воды
В Барнауле мощный поток воды унёс девушку во время ливня
В Барнауле во время мощного ливня прохожую сбило с ног потоком воды, после чего её понесло по проезжей части. Инцидент, случившийся на пересечении улиц Попова и Семёнова, попал на видео.
В Барнауле мощный поток воды унёс девушку. Видео © Telegram / В КУРСЕ 22 | Барнаул
«Поехала. Бедная, жалко», — делятся очевидцы произошедшего.
Местные Telegram-каналы публикуют кадры, на которых запечатлена затопленная после сильного ливня дорога. В какой-то момент одна из прохожих упала в воду, и поток понес её вниз по течению. Женщину протащило несколько метров, после чего она смогла выбраться на тротуар.
В июле с проблемами, вызванными обильными осадками, столкнулись сразу несколько российских городов. Так, в Обнинске Калужской области из-за мощных ливней вышла из строя вся городская транспортная система. Незадолго до этого сильные дожди привели к значительному повышению уровня воды в реке Яуза в Москве, что вызвало затопление проезжей части под Ростокинским мостом. Согласно прогнозу доктора физико-математических наук Александра Родина, осенью количество природных аномалий на территории России только увеличится.
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