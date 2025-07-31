«Поехала»: В Барнауле девушку смыло с улицы потоком воды

В Барнауле во время мощного ливня прохожую сбило с ног потоком воды, после чего её понесло по проезжей части. Инцидент, случившийся на пересечении улиц Попова и Семёнова, попал на видео.

Местные Telegram-каналы публикуют кадры, на которых запечатлена затопленная после сильного ливня дорога. В какой-то момент одна из прохожих упала в воду, и поток понес её вниз по течению. Женщину протащило несколько метров, после чего она смогла выбраться на тротуар.