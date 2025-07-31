В МИД РФ назвали условие для переговоров с Украиной на высоком уровне

Российская сторона готова продолжать переговорный процесс с Украиной в нынешнем формате, однако встречи на более высоком уровне требуют тщательной подготовки. Об этом во время общения с журналистами заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

«Прошли три переговорных раунда, и мы готовы к их продолжению. Что касается встреч на более высоком уровне, такие встречи должны быть серьёзно подготовлены. Без этого, наверное, говорить о них преждевременно», — сказал дипломат.

Он добавил, что российская сторона положительно относится к готовности Турции предоставить площадку для переговоров с Киевом.