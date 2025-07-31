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Регион
31 июля, 05:16

В МИД РФ назвали условие для переговоров с Украиной на высоком уровне

Замглавы МИД Вершинин заявил о готовности РФ продолжать переговоры с Киевом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Российская сторона готова продолжать переговорный процесс с Украиной в нынешнем формате, однако встречи на более высоком уровне требуют тщательной подготовки. Об этом во время общения с журналистами заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

«Прошли три переговорных раунда, и мы готовы к их продолжению. Что касается встреч на более высоком уровне, такие встречи должны быть серьёзно подготовлены. Без этого, наверное, говорить о них преждевременно», — сказал дипломат.

Он добавил, что российская сторона положительно относится к готовности Турции предоставить площадку для переговоров с Киевом.

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Напомним, ранее в Турции прошёл третий раунд переговоров России и Украины. После завершения встречи глава российской делегации Владимир Мединский сообщил о новых соглашениях по гуманитарным вопросам. Кроме того, РФ предложила объявлять короткие перемирия до 48 часов, чтобы забирать с линии соприкосновения раненых и тела военных. Также была выдвинута инициатива о создании трёх рабочих групп для урегулирования текущего конфликта.

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Виталий Приходько
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