В МИД РФ назвали условие для переговоров с Украиной на высоком уровне
Замглавы МИД Вершинин заявил о готовности РФ продолжать переговоры с Киевом
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Российская сторона готова продолжать переговорный процесс с Украиной в нынешнем формате, однако встречи на более высоком уровне требуют тщательной подготовки. Об этом во время общения с журналистами заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.
«Прошли три переговорных раунда, и мы готовы к их продолжению. Что касается встреч на более высоком уровне, такие встречи должны быть серьёзно подготовлены. Без этого, наверное, говорить о них преждевременно», — сказал дипломат.
Он добавил, что российская сторона положительно относится к готовности Турции предоставить площадку для переговоров с Киевом.
Напомним, ранее в Турции прошёл третий раунд переговоров России и Украины. После завершения встречи глава российской делегации Владимир Мединский сообщил о новых соглашениях по гуманитарным вопросам. Кроме того, РФ предложила объявлять короткие перемирия до 48 часов, чтобы забирать с линии соприкосновения раненых и тела военных. Также была выдвинута инициатива о создании трёх рабочих групп для урегулирования текущего конфликта.