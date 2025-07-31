В Чили волны обрушились на побережье после землетрясения на Камчатке

Цунами, вызванные мощным землетрясением на Камчатке, добрались до побережья Чили. В некоторых районах волны достигали высоты двух с половиной метров. Об этом сообщила Национальная служба по борьбе со стихийными бедствиями страны.

«Мы хотим сообщить, что тревога (в связи с угрозой цунами — прим. Life.ru) сохраняется во всех регионах от Арика-и-Паринакота до Лос-Лагос за исключением региона Арауканиа, где уровень понижен до предупреждения», — говорится в сообщении.

Самые высокие волны — 2,5 метра — были зарегистрированы в населённом пункте Бойерука в центральной части страны. В Вальпараисо уровень воды поднялся на 0,6 метра, а в северном городе Арика — на 1,1 метра. Жителей прибрежных районов просят не покидать безопасные зоны. Тем временем на острове Пасхи, где ранее прошла эвакуация, предупреждение о цунами отменено — высота волн там не превысила 60 сантиметров.