В Чили волны обрушились на побережье после землетрясения на Камчатке
После землетрясения на Камчатке в Чили зафиксированы волны высотой до 2,5 м
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Цунами, вызванные мощным землетрясением на Камчатке, добрались до побережья Чили. В некоторых районах волны достигали высоты двух с половиной метров. Об этом сообщила Национальная служба по борьбе со стихийными бедствиями страны.
«Мы хотим сообщить, что тревога (в связи с угрозой цунами — прим. Life.ru) сохраняется во всех регионах от Арика-и-Паринакота до Лос-Лагос за исключением региона Арауканиа, где уровень понижен до предупреждения», — говорится в сообщении.
Самые высокие волны — 2,5 метра — были зарегистрированы в населённом пункте Бойерука в центральной части страны. В Вальпараисо уровень воды поднялся на 0,6 метра, а в северном городе Арика — на 1,1 метра. Жителей прибрежных районов просят не покидать безопасные зоны. Тем временем на острове Пасхи, где ранее прошла эвакуация, предупреждение о цунами отменено — высота волн там не превысила 60 сантиметров.
Напомним, что землетрясение у берегов Камчатки стало самым мощным в регионе за последние 70 лет. Магнитуда подземных толчков достигла 8,7 — это сильнейший удар с 1952 года. Тревожные сигналы о возможном цунами были объявлены не только на российском Дальнем Востоке, но и на побережьях Японии и Северной Америки. Стихия уже сравнивается с разрушительными катастрофами в Чили (2010) и Эквадоре (1906).