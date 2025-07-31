7 российских фильмов, которые беззастенчиво украли сюжеты у Голливуда, — узнаете все?

Киноиндустрия полна заимствований, адаптаций и вдохновений. Но иногда грань между «вдохновением» и откровенным копированием становится настолько тонкой, что исчезает совсем. Мы собрали семь самых очевидных примеров, когда российские режиссёры брали зарубежные хиты и переносили их на отечественную почву — с переменным успехом. От откровенных неудач до неожиданно удачных адаптаций, эти фильмы показывают, что копирование может быть как искусством, так и полным провалом.

«День Д» против легендарного «Коммандо»

«День Д» (2008) и «Коммандо» (1985): российская копия голливудского боевика. Фото © Кадр из фильма «День Д», режиссёры Михаил Пореченков, Екатерина Побединская, сценаристы Олег Пресняков, Владимир Пресняков / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Коммандо», режиссёр Марк Л. Лестер, сценаристы Джеф Лоуб, Мэттью Уайсмен, Стивен Е. де Соуза / Kinopoisk

В 2008 году кто-то решил, что России срочно нужен свой Арнольд Шварценеггер, и выбор пал на Михаила Пореченкова. Результат? Покадровое копирование культового боевика 1985 года, где крутой папаша спасает дочь из лап террористов. Только вместо харизматичного Арни мы получили пародию на самого себя. Сцены выглядели карикатурно, а весь фильм напоминал студенческую работу по мотивам голливудского блокбастера. Зрители не купились на ностальгию — время брутальных одиночек уже прошло, а попытка его реанимировать провалилась с треском. Михаил Пореченков, конечно, актёр талантливый, но «русским Терминатором» ему стать не получилось.

«В спорте только девушки» — современная пародия на классику

«В спорте только девушки» (2014) против «В джазе только девушки» (1959). Фото © Кадр из фильма «В спорте только девушки», режиссёр Евгений Невский, сценаристы Александр Карпов, Чермен Хадиков / Kinopoisk, © Кадр из фильма «В джазе только девушки», режиссёр Билли Уайлдер, сценаристы Билли Уайлдер, И.А.Л. Даймонд, Роберт Тёрен и др. / Kinopoisk

Когда в 2014 году на экраны вышла эта комедия, даже название кричало о происхождении. Легендарные «В джазе только девушки» с божественной Мэрилин Монро превратились в историю про сноубордистов, которые прячутся от бандитов под женскими париками. Музыкантов заменили на спортсменов, джазовый клуб — на горнолыжный курорт, но суть осталась прежней: двое парней вынуждены притворяться девушками. Правда, если оригинал 1959 года до сих пор считается эталоном комедийного жанра, то наша версия больше напоминает неловкую попытку осовременить вечную классику. Иногда лучше не трогать то, что и так работает идеально.

«Беременный» — когда копирование становится пародией

«Беременный» (2011) — российский ремейк фильма «Джуниор» (1994). Фото © Кадр из фильма «Беременный», режиссёр Сарик Андреасян, сценаристы Сарик Андреасян, Алексей Нужный, Ирина Милосская / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Джуниор», режиссёр Айвен Райтман, сценаристы Кевин Уэйд, Крис Конрад / Kinopoisk

Сарик Андреасян в 2011 году взял культовый «Джуниор» с Арнольдом и Дэнни Де Вито и превратил его в нечто совершенно другое. Если в оригинале беременность мужчины стала результатом научного эксперимента и была подана с долей драматизма, то в российской версии парень беременеет из-за загаданного желания. Дмитрий Дюжев и Михаил Галустян старались, но получился набор штампов и плоских шуток вместо настоящей комедии. Фильм словно не мог определиться — он серьёзный или смешной?

«Воин» — редкий случай удачной адаптации

«Воин» (2015): официальная адаптация американского фильма «Воин» (2011). Фото © Кадр из фильма «Воин», режиссёр Алексей Андрианов, сценаристы Дэвид Фриджерио, Илья Тилькин / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Воин», режиссёр Гэвин О’Коннор, сценаристы Энтони Тамбакис, Гэвин О’Коннор, Клиф Дорфман / Kinopoisk

Здесь произошло чудо — официальная адаптация американского «Воина» 2011 года получилась действительно достойной. История двух братьев, которые встречаются на ринге MMA, зазвучала по-новому в российских реалиях. Денис Шведов и Сергей Бондарчук – младший создали убедительные образы, а сам фильм не стал слепой копией. Да, ощущение «лайт-версии» присутствует, и кое-что из оригинала явно потерялось при переносе. Но это тот редкий случай, когда заимствование оправдало себя. Российский «Воин» доказал, что адаптация может быть качественной, если подходить к ней с пониманием и уважением к оригиналу, а не просто механически копировать чужие идеи.

«Двенадцать» Михалкова — талантливое сокрытие источника

«Двенадцать» (2007) Михалкова и «Двенадцать разгневанных мужчин» (1957). Фото © Кадр из фильма «Двенадцать», режиссёр Никита Михалков, сценаристы Никита Михалков, Александр Новотоцкий, Владимир Моисеенко / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Двенадцать разгневанных мужчин», режиссёр Сидни Люмет, сценарист Реджинальд Роуз / Kinopoisk

Никита Михалков в 2007 году снял мощную драму о присяжных, решающих судьбу чеченского подростка. Фильм получился действительно хорошим — с глубокой психологией, атмосферной подачей и сильными актёрскими работами. Одна проблема: Михалков «забыл» упомянуть, что сюжет взят из классических «Двенадцати разгневанных мужчин» 1957 года. Когда на это намекнули, режиссёр отмахнулся, заявив, что ремейка там «на 12 процентов». Но давайте честно — завязка, конфликт, развитие действия практически идентичны. Разве что вместо американского подростка чеченский мальчик, а вместо душной комнаты спортзал. Получился качественный фильм, но с привкусом недосказанности.

«Громкая связь» — когда копия превзошла оригинал

«Громкая связь» (2019) как адаптация итальянских «Идеальных незнакомцев» (2016). Фото © Кадр из фильма «Громкая связь», режиссёр Алексей Нужный, сценаристы Леонид Барац, Сергей Петрейков, Паоло Дженовезе и др. / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Идеальные незнакомцы», режиссёр Паоло Дженовезе, сценаристы Филиппо Болонья, Паоло Костелла, Паола Маммини / Kinopoisk

Итальянские «Идеальные незнакомцы» в 2019 году получили российскую адаптацию, которая стала приятным исключением из правил. «Квартет И» не просто перевёл диалоги, а действительно адаптировал историю под российский менталитет. Игра, где друзья выкладывают телефоны на стол и читают все сообщения вслух, зазвучала органично и смешно. Актёры выглядели живыми, юмор попал в точку, а сам фильм получился даже лучше оригинала. Это редкий пример того, как заимствованная идея может обрести новую жизнь в других культурных реалиях. «Квартет И» доказал, что талантливая адаптация способна превзойти первоисточник, если подходить к делу творчески, а не формально.

«Ёлки лохматые» — когда собаки играют Кевина

«Ёлки лохматые» (2015) и «Один дома» (1990): когда собаки играют Кевина. Фото © Кадр из фильма «Ёлки лохматые», режиссёр Максим Свешников, сценаристы Максим Свешников, Вадим Свешников / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Один дома», режиссёр Крис Коламбус, сценарист Джон Хьюз / Kinopoisk

Спин-офф франшизы «Ёлки» 2015 года взял сюжет «Один дома» и отдал главные роли собакам. Два четвероногих героя устраивают ловушки грабителям в духе Кевина Маккалистера. Идея могла бы сработать как семейная комедия, но результат получился странным. Сцены с падающими вёдрами и скользкими полами, которые у Маколея Калкина выглядели изобретательно и смешно, в исполнении собак иногда теряют смысл. Получилась неплохая комедия, но только как развлечение для самых маленьких зрителей.