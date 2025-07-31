Суд отклонил иск Алека Болдуина о преследовании
Суд отклонил иск актёра Болдуина о нарушении гражданских прав против прокуроров
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В Нью-Мексико судья отклонил иск актёра Алека Болдуина против прокуроров, в котором он обвинил их преследовании и нарушении гражданских прав в связи с судебным процессом после трагедии на съёмках фильма «Случайный выстрел». Об этом сообщает издание Deadline.
Иск, поданный Болдуином в январе и содержащий 73 страницы, утверждал, что прокурор утаил от защиты важные доказательства.
«Но за прошедшие с тех пор месяцы адвокаты Болдуина ничего не предприняли для возбуждения гражданского дела. Они даже не направили уведомление о том, что ответчикам было вручено письмо», — сказано в статье.
На заседании 30 июля судья Кейси Фитц постановил закрыть дело, оставив истцам возможность возобновить его в течение полугода. Адвокаты Болдуина заявили, что немедленно возобновят иск, если переговоры с ответчиками не приведут к быстрому и удовлетворительному урегулированию.
В октябре 2021 года на съёмочной площадке произошла трагедия: актёр, ошибочно посчитав огнестрельное оружие безопасным реквизитом, случайно выстрелил. В результате режиссёр Джоэл Соуза получил ранение ключицы, а 42-летняя оператор Галина Хатчинс погибла. Болдуин не признал себя виновным, и после продолжительных судебных разбирательств дело было закрыто.