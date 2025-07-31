Суд отклонил иск Алека Болдуина о преследовании

В Нью-Мексико судья отклонил иск актёра Алека Болдуина против прокуроров, в котором он обвинил их преследовании и нарушении гражданских прав в связи с судебным процессом после трагедии на съёмках фильма «Случайный выстрел». Об этом сообщает издание Deadline.

Иск, поданный Болдуином в январе и содержащий 73 страницы, утверждал, что прокурор утаил от защиты важные доказательства.

«Но за прошедшие с тех пор месяцы адвокаты Болдуина ничего не предприняли для возбуждения гражданского дела. Они даже не направили уведомление о том, что ответчикам было вручено письмо», — сказано в статье.