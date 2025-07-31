Всех мирных жителей вывезли из Часова Яра, несмотря на противодействие ВСУ
Боец Миссионер: Из Часова Яра эвакуированы все мирные жители
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Российские военные завершили эвакуацию гражданских лиц из Часова Яра. Об этом сообщил командир штурмовой роты отряда «Русь» Добровольческого корпуса в составе Южной группировки войск с позывным Миссионер.
«В настоящее время все мирные жители в городе эвакуированы. Также в эвакуации мирных жителей принимали участие и наши бойцы. Были, да, мирные люди, были много неприятных с этим связано со стороны противника действий, так как он не давал эвакуировать», — сказал он ТАСС.
Несмотря на это, все гражданские были благополучно вывезены из города. Эвакуация проводилась при участии бойцов Южной группировки войск.
Напомним, что официально о вытеснении ВСУ из Часова Яра стало известно 31 июля. Город, расположенный в ДНР на Краматорско-Дружковском направлении, перешёл под контроль российской армии после многомесячных боёв. Захар Прилепин назвал взятие города «победой, добытой колоссальной ценой», за которой стоят «тысячи подвигов и трагедий». В Часовом Яре была уничтожена самая крупная группировка ВСУ за весь период СВО.