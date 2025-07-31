Всех мирных жителей вывезли из Часова Яра, несмотря на противодействие ВСУ

«В настоящее время все мирные жители в городе эвакуированы. Также в эвакуации мирных жителей принимали участие и наши бойцы. Были, да, мирные люди, были много неприятных с этим связано со стороны противника действий, так как он не давал эвакуировать», — сказал он ТАСС.