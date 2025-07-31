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Регион
31 июля, 13:08

Всех мирных жителей вывезли из Часова Яра, несмотря на противодействие ВСУ

Боец Миссионер: Из Часова Яра эвакуированы все мирные жители

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Российские военные завершили эвакуацию гражданских лиц из Часова Яра. Об этом сообщил командир штурмовой роты отряда «Русь» Добровольческого корпуса в составе Южной группировки войск с позывным Миссионер.

«В настоящее время все мирные жители в городе эвакуированы. Также в эвакуации мирных жителей принимали участие и наши бойцы. Были, да, мирные люди, были много неприятных с этим связано со стороны противника действий, так как он не давал эвакуировать»,сказал он ТАСС.

Несмотря на это, все гражданские были благополучно вывезены из города. Эвакуация проводилась при участии бойцов Южной группировки войск.

От зданий остались остовы: Появилось первое видео из освобождённого Часова Яра
От зданий остались остовы: Появилось первое видео из освобождённого Часова Яра

Напомним, что официально о вытеснении ВСУ из Часова Яра стало известно 31 июля. Город, расположенный в ДНР на Краматорско-Дружковском направлении, перешёл под контроль российской армии после многомесячных боёв. Захар Прилепин назвал взятие города «победой, добытой колоссальной ценой», за которой стоят «тысячи подвигов и трагедий». В Часовом Яре была уничтожена самая крупная группировка ВСУ за весь период СВО.

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Милена Скрипальщикова
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