«Не помогайте врагу»: Жителей Пензы призвали не выкладывать фото последствий атаки ВСУ

Жителей Пензенской области попросили воздержаться от публикации фото- и видеоматериалов, которые показывают различные последствия атак украинских беспилотников на предприятие. Губернатор региона Олег Мельниченко заявил, что врагу нельзя помогать, выкладывая подобные кадры.

«Сегодняшний день показал, что важно действовать слаженно, грамотно, быстро. Каждый должен чётко следовать правилам безопасности и не допускать паники. Убедительно прошу вас не распространять фото, видео, слухи или непроверенную информацию. Враг может этим воспользоваться», — сказал Мельниченко.