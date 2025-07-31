«Не помогайте врагу»: Жителей Пензы призвали не выкладывать фото последствий атаки ВСУ
Мельниченко попросил не публиковать фото и видео последствий атаки ВСУ на Пензу
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Жителей Пензенской области попросили воздержаться от публикации фото- и видеоматериалов, которые показывают различные последствия атак украинских беспилотников на предприятие. Губернатор региона Олег Мельниченко заявил, что врагу нельзя помогать, выкладывая подобные кадры.
«Сегодняшний день показал, что важно действовать слаженно, грамотно, быстро. Каждый должен чётко следовать правилам безопасности и не допускать паники. Убедительно прошу вас не распространять фото, видео, слухи или непроверенную информацию. Враг может этим воспользоваться», — сказал Мельниченко.
Глава региона также напомнил жителям, что в текущее сложное время, когда идёт специальная военная операция, важно помогать друг другу.
Ранее сообщалось, что утром в Пензе на предприятии возник пожар, вызванный атакой беспилотных летательных аппаратов ВСУ. По словам очевидцев, перед появлением густого дыма в одном из районов города был слышен сильный взрыв. Спустя несколько часов огонь от девяти упавших дронов удалось потушить.