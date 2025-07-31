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31 июля, 13:44

Россияне Жигалов и Пригода пробились в финал ЧМ по плаванию на 200 м брассом

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/kirill_prigoda, zgiigallove

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/kirill_prigoda, zgiigallove

Россияне Александр Жигалов и Кирилл Пригода квалифицировались в финал на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира в Сингапуре. Он состоится 1 августа.

24-летний Жигалов показал шестой результат, преодолев дистанцию за 2 минуты 8,55 секунды. Его соотечественник, 29-летний Пригода, завершил полуфинальный заплыв с седьмым временем — 2 минуты 8,91 секунды.

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Напомним, сборная России вернулась на пьедестал большого ЧМ по плаванию спустя почти шесть лет: Пригода вчера завоевал серебро на дистанции 50 метров брассом, прервав 2194-дневную паузу без медалей на чемпионатах мира в 50-метровых бассейнах. А затем российская команда одержала победу в смешанной эстафете комплексным плаванием.

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Милена Скрипальщикова
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