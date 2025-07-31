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Регион
31 июля, 14:05

«Радиоигра и ложные цели»: Эксперт объяснил тактику ВС РФ при освобождении Часова Яра

Киселёв: Разведка ВС РФ переиграла украинскую армию при освобождении Часова Яра

ВС РФ. Обложка © Минобороны РФ

ВС РФ. Обложка © Минобороны РФ

Российские военные успешно применили комплекс разведывательных и дезинформационных мер при освобождении Часова Яра в ДНР. Об этом в интервью ТАСС заявил военный эксперт Виталий Киселёв.

«Проводилась систематически радиоигра. Была правильно выстроена разведка, как воздушная, так и наземная. Помимо этого, были установлены ложные цели, по которым противника вытягивали для нанесения ударов в нашу сторону. Это сыграло очень большую роль»,подчеркнул специалист.

Киселёв отметил, что операция отличалась масштабностью и грамотной координацией различных родов войск. В наступлении активно участвовали подразделения ВДВ, а операторы БПЛА обеспечили полное превосходство в воздушном пространстве. По его словам, сочетание радиоигр, дезинформации противника и точной разведки стало ключевым фактором успеха операции.

Такой комплексный подход, по мнению Киселёва, демонстрирует высокий уровень профессиональной подготовки российских военных и их способность адаптировать тактику под конкретные боевые условия. Результатом стало освобождение важного стратегического пункта.

Всех мирных жителей вывезли из Часова Яра, несмотря на противодействие ВСУ
Всех мирных жителей вывезли из Часова Яра, несмотря на противодействие ВСУ

Российская армия 31 июля официально установила контроль над Часовым Яром, городом в ДНР на Краматорско-Дружковском направлении. Этому предшествовали многомесячные бои. Захар Прилепин охарактеризовал взятие города как «победу, добытую колоссальной ценой», за которой стоят «тысячи подвигов и трагедий». Сообщается, что именно в Часовом Яре была разгромлена крупнейшая группировка ВСУ за весь период проведения СВО.

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Алиса Хуссаин
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