«Радиоигра и ложные цели»: Эксперт объяснил тактику ВС РФ при освобождении Часова Яра
Киселёв: Разведка ВС РФ переиграла украинскую армию при освобождении Часова Яра
ВС РФ. Обложка © Минобороны РФ
Российские военные успешно применили комплекс разведывательных и дезинформационных мер при освобождении Часова Яра в ДНР. Об этом в интервью ТАСС заявил военный эксперт Виталий Киселёв.
«Проводилась систематически радиоигра. Была правильно выстроена разведка, как воздушная, так и наземная. Помимо этого, были установлены ложные цели, по которым противника вытягивали для нанесения ударов в нашу сторону. Это сыграло очень большую роль», — подчеркнул специалист.
Киселёв отметил, что операция отличалась масштабностью и грамотной координацией различных родов войск. В наступлении активно участвовали подразделения ВДВ, а операторы БПЛА обеспечили полное превосходство в воздушном пространстве. По его словам, сочетание радиоигр, дезинформации противника и точной разведки стало ключевым фактором успеха операции.
Такой комплексный подход, по мнению Киселёва, демонстрирует высокий уровень профессиональной подготовки российских военных и их способность адаптировать тактику под конкретные боевые условия. Результатом стало освобождение важного стратегического пункта.
Российская армия 31 июля официально установила контроль над Часовым Яром, городом в ДНР на Краматорско-Дружковском направлении. Этому предшествовали многомесячные бои. Захар Прилепин охарактеризовал взятие города как «победу, добытую колоссальной ценой», за которой стоят «тысячи подвигов и трагедий». Сообщается, что именно в Часовом Яре была разгромлена крупнейшая группировка ВСУ за весь период проведения СВО.