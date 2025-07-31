«Радиоигра и ложные цели»: Эксперт объяснил тактику ВС РФ при освобождении Часова Яра

Российские военные успешно применили комплекс разведывательных и дезинформационных мер при освобождении Часова Яра в ДНР. Об этом в интервью ТАСС заявил военный эксперт Виталий Киселёв.

«Проводилась систематически радиоигра. Была правильно выстроена разведка, как воздушная, так и наземная. Помимо этого, были установлены ложные цели, по которым противника вытягивали для нанесения ударов в нашу сторону. Это сыграло очень большую роль», — подчеркнул специалист.

Киселёв отметил, что операция отличалась масштабностью и грамотной координацией различных родов войск. В наступлении активно участвовали подразделения ВДВ, а операторы БПЛА обеспечили полное превосходство в воздушном пространстве. По его словам, сочетание радиоигр, дезинформации противника и точной разведки стало ключевым фактором успеха операции.