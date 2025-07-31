Двусторонние экономические связи России и США находятся практически на нулевой отметке, но не должны оставаться в таком положении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Позиция Кремля демонстрирует стремление к возобновлению конструктивного взаимодействия, несмотря на существующие геополитические разногласия.

«[Вынужден] согласиться [с президентом США Дональдом Трампом] в том плане, что действительно бизнес российско-американский практически на нуле. И не согласиться в том, что он должен там оставаться», — сказал Песков.