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Регион
31 июля, 14:56

В Кремле оценили слухи о возвращении американских компаний в Россию

Песков: Торговля США и РФ находится на нуле, но не должна там оставаться

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Двусторонние экономические связи России и США находятся практически на нулевой отметке, но не должны оставаться в таком положении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Позиция Кремля демонстрирует стремление к возобновлению конструктивного взаимодействия, несмотря на существующие геополитические разногласия.

«[Вынужден] согласиться [с президентом США Дональдом Трампом] в том плане, что действительно бизнес российско-американский практически на нуле. И не согласиться в том, что он должен там оставаться», — сказал Песков.

Пресс-секретарь также прокомментировал слухи о возможном возвращении американских компаний в Россию, подчеркнув, что никакого реального процесса возврата не существует, следовательно, ставить его на паузу не имеет смысла. По его словам, летом нередко возникают различные спекуляции среди аналитиков и СМИ, которые «уже не знают, откуда черпать вдохновение».

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А ранее Дональд Трамп заявил, что США могли бы серьёзно нарастить торговлю с Россией, если конфликт на Украине удастся урегулировать. Также он признался, что любит Россию и её народ, а потому не хотел бы вводить против нашей страны вторичные санкции.

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Полина Никифорова
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