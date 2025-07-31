В Кремле оценили слухи о возвращении американских компаний в Россию
Песков: Торговля США и РФ находится на нуле, но не должна там оставаться
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Двусторонние экономические связи России и США находятся практически на нулевой отметке, но не должны оставаться в таком положении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Позиция Кремля демонстрирует стремление к возобновлению конструктивного взаимодействия, несмотря на существующие геополитические разногласия.
«[Вынужден] согласиться [с президентом США Дональдом Трампом] в том плане, что действительно бизнес российско-американский практически на нуле. И не согласиться в том, что он должен там оставаться», — сказал Песков.
Пресс-секретарь также прокомментировал слухи о возможном возвращении американских компаний в Россию, подчеркнув, что никакого реального процесса возврата не существует, следовательно, ставить его на паузу не имеет смысла. По его словам, летом нередко возникают различные спекуляции среди аналитиков и СМИ, которые «уже не знают, откуда черпать вдохновение».