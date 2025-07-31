Россия откроет железнодорожный маршрут в Лаос через Китай и увеличит морские поставки
Путин: Россия планирует начать железнодорожные перевозки в Лаос через КНР
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Россия намерена расширить транспортные маршруты в Лаос, включая организацию железнодорожных перевозок через территорию Китая и увеличение морского трафика через порты Вьетнама. Об этом заявил президент Владимир Путин по итогам встречи с коллегой из Лаоса Тхонглуном Сисулитом. Шаг на сближение связан с ростом объёмов двусторонних грузоперевозок.
«Прорабатываются вопросы по расширению контейнерных перевозок из Лаоса во Владивосток через вьетнамские порты. Также в планах — запуск железнодорожного сообщения через дружественный Китай», — отметил глава российского государства.
Договорились лидеры и о расширении сотрудничества в сфере недропользования. Российские компании уже участвуют в разработке месторождений чёрных и цветных металлов на территории Лаоса, а также изучают возможность начала добычи бокситов.
«Сейчас российские предприятия осваивают месторождения полезных ископаемых, включая драгоценные металлы. Отдельно рассматриваются проекты по разработке залежей бокситов», — уточнил российский лидер.
Ранее сообщалось, что президент Лаоса Тхонглун Сисулит преподнёс российскому лидеру Владимиру Путину двух слонов в честь 65-летия установления дипломатических отношений между странами. Церемония вручения состоялась в рамках официального визита лаосского лидера в Россию.