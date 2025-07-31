Россия откроет железнодорожный маршрут в Лаос через Китай и увеличит морские поставки

Россия намерена расширить транспортные маршруты в Лаос, включая организацию железнодорожных перевозок через территорию Китая и увеличение морского трафика через порты Вьетнама. Об этом заявил президент Владимир Путин по итогам встречи с коллегой из Лаоса Тхонглуном Сисулитом. Шаг на сближение связан с ростом объёмов двусторонних грузоперевозок.

«Прорабатываются вопросы по расширению контейнерных перевозок из Лаоса во Владивосток через вьетнамские порты. Также в планах — запуск железнодорожного сообщения через дружественный Китай», — отметил глава российского государства.

Договорились лидеры и о расширении сотрудничества в сфере недропользования. Российские компании уже участвуют в разработке месторождений чёрных и цветных металлов на территории Лаоса, а также изучают возможность начала добычи бокситов.