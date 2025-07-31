Сестра Жанны Фриске показала фото её документов со старой фамилией
Сестра опровергла слухи о том, что Жанна Фриске сменила фамилию ради Блестящих
Жанна Фриске. Обложка © ТАСС / Анна Салынская
Певица Наталья Фриске опровергла слухи о том что её сестра Жанна сменила фамилию ради группы «Блестящие». Об этом она рассказала в своём личном блоге, опубликовав документы 1992 года.
«В 1992 году мы все поменяли фамилии, когда собирались ехать в Германию на ПМЖ. А в «Блестящие» она попала только в 1996 году», — написала Наталья, отвечая на домыслы о происхождении сценической фамилии Жанны.
Свидетельство о смене фамилии Жанны Фриске. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / @friske_natalia
В свидетельстве о рождении видно, что будущая исполнительница была записана как «Копылова».
39-летняя Наталья также поделилась личной трагедией — выкидышем, случившимся вскоре после смерти сестры. По словам Натальи, она узнала о беременности за два дня до кончины Жанны в 2015 году, но потеряла ребёнка на восьмой неделе из-за генетической аномалии. После пережитого горя Наталье удалось стать матерью только через три года с помощью ЭКО. Сейчас она воспитывает дочь Луну, уделяя ребёнку всё свободное время.
Наталья часто откровенничает с подписчиками, вспоминая последние дни Жанны. Она рассказала, как сестра улыбнулась, узнав о её беременности, и как сама старалась держаться, понимая, что душа Жанны уже покинула тело. Эти откровения помогают поклонникам лучше понять, через что пришлось пройти семье Фриске.
Ранее стало известно, что Наталья Фриске была госпитализирована из-за воспаления лимфоузлов. После успешно проведённого оперативного вмешательства выписка певицы была намечена на 11 июля, но медицинские специалисты приняли решение продлить её пребывание в стационаре для дальнейшего наблюдения.