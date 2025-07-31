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31 июля, 15:49

Сестра Жанны Фриске показала фото её документов со старой фамилией

Сестра опровергла слухи о том, что Жанна Фриске сменила фамилию ради Блестящих

Жанна Фриске. Обложка © ТАСС / Анна Салынская

Жанна Фриске. Обложка © ТАСС / Анна Салынская

Певица Наталья Фриске опровергла слухи о том что её сестра Жанна сменила фамилию ради группы «Блестящие». Об этом она рассказала в своём личном блоге, опубликовав документы 1992 года.

«В 1992 году мы все поменяли фамилии, когда собирались ехать в Германию на ПМЖ. А в «Блестящие» она попала только в 1996 году», — написала Наталья, отвечая на домыслы о происхождении сценической фамилии Жанны.

Свидетельство о смене фамилии Жанны Фриске. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / @friske_natalia

Свидетельство о смене фамилии Жанны Фриске. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / @friske_natalia

В свидетельстве о рождении видно, что будущая исполнительница была записана как «Копылова».

39-летняя Наталья также поделилась личной трагедией — выкидышем, случившимся вскоре после смерти сестры. По словам Натальи, она узнала о беременности за два дня до кончины Жанны в 2015 году, но потеряла ребёнка на восьмой неделе из-за генетической аномалии. После пережитого горя Наталье удалось стать матерью только через три года с помощью ЭКО. Сейчас она воспитывает дочь Луну, уделяя ребёнку всё свободное время.

Наталья часто откровенничает с подписчиками, вспоминая последние дни Жанны. Она рассказала, как сестра улыбнулась, узнав о её беременности, и как сама старалась держаться, понимая, что душа Жанны уже покинула тело. Эти откровения помогают поклонникам лучше понять, через что пришлось пройти семье Фриске.

Сестра Жанны Фриске объяснила, почему развелась с мужем
Сестра Жанны Фриске объяснила, почему развелась с мужем

Ранее стало известно, что Наталья Фриске была госпитализирована из-за воспаления лимфоузлов. После успешно проведённого оперативного вмешательства выписка певицы была намечена на 11 июля, но медицинские специалисты приняли решение продлить её пребывание в стационаре для дальнейшего наблюдения.

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Алиса Хуссаин
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