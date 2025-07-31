Сестра Жанны Фриске показала фото её документов со старой фамилией

Певица Наталья Фриске опровергла слухи о том что её сестра Жанна сменила фамилию ради группы «Блестящие». Об этом она рассказала в своём личном блоге, опубликовав документы 1992 года.

«В 1992 году мы все поменяли фамилии, когда собирались ехать в Германию на ПМЖ. А в «Блестящие» она попала только в 1996 году», — написала Наталья, отвечая на домыслы о происхождении сценической фамилии Жанны.

Свидетельство о смене фамилии Жанны Фриске. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / @friske_natalia

В свидетельстве о рождении видно, что будущая исполнительница была записана как «Копылова».

39-летняя Наталья также поделилась личной трагедией — выкидышем, случившимся вскоре после смерти сестры. По словам Натальи, она узнала о беременности за два дня до кончины Жанны в 2015 году, но потеряла ребёнка на восьмой неделе из-за генетической аномалии. После пережитого горя Наталье удалось стать матерью только через три года с помощью ЭКО. Сейчас она воспитывает дочь Луну, уделяя ребёнку всё свободное время.