Путин рассказал, что его диалог с лидером Лаоса частично прошёл на русском языке

Часть переговоров президентов России и Лаоса Владимира Путина и Тхонглуна Сисулита велась на русском языке. Лидер азиатской страны в 1978 году окончил филологический факультет Ленинградского педагогического института имени Герцена (ныне РГПУ) и имеет почётную докторскую степень этого учебного заведения.

«Это позволило нам сегодня часть переговоров, в том числе с глазу на глаз, провести на русском языке», — заявил Путин.