Путин рассказал, что его диалог с лидером Лаоса частично прошёл на русском языке
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Часть переговоров президентов России и Лаоса Владимира Путина и Тхонглуна Сисулита велась на русском языке. Лидер азиатской страны в 1978 году окончил филологический факультет Ленинградского педагогического института имени Герцена (ныне РГПУ) и имеет почётную докторскую степень этого учебного заведения.
«Это позволило нам сегодня часть переговоров, в том числе с глазу на глаз, провести на русском языке», — заявил Путин.
Напомним, что сегодня лидеры России и Лаоса провели переговоры в Кремле. На встрече в Кремле Тхонглун Сисулит преподнёс российскому лидеру Владимиру Путину двух слонов в честь 65-летия установления дипломатических отношений между странами. Глава государства пошутил, что животные «пригодятся в хозяйстве».