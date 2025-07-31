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Регион
31 июля, 14:54

Путин рассказал, что его диалог с лидером Лаоса частично прошёл на русском языке

Обложка © Telegram / «Кремль. Новости»

Обложка © Telegram / «Кремль. Новости»

Часть переговоров президентов России и Лаоса Владимира Путина и Тхонглуна Сисулита велась на русском языке. Лидер азиатской страны в 1978 году окончил филологический факультет Ленинградского педагогического института имени Герцена (ныне РГПУ) и имеет почётную докторскую степень этого учебного заведения.

«Это позволило нам сегодня часть переговоров, в том числе с глазу на глаз, провести на русском языке», — заявил Путин.

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Напомним, что сегодня лидеры России и Лаоса провели переговоры в Кремле. На встрече в Кремле Тхонглун Сисулит преподнёс российскому лидеру Владимиру Путину двух слонов в честь 65-летия установления дипломатических отношений между странами. Глава государства пошутил, что животные «пригодятся в хозяйстве».

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Полина Никифорова
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