Адвокат Пашин: Если соседские яблоки нависают над вашим участком, рвите смело

Адвокат МКА «Клишин и партнёры» Дмитрий Пашин в беседе с RT объяснил, можно ли собирать плоды с веток соседских деревьев, если они свисают на ваш участок.

Споры из-за нависающих веток и урожая с них — далеко не редкость среди дачников и владельцев частных домов. Особенно остро такие ситуации возникают в садоводческих товариществах, где участки располагаются вплотную друг к другу. Одни считают свисающие яблоки или вишни своим законным трофеем, другие требуют возмещения ущерба за «украденный» урожай или самовольную обрезку веток. Подобные конфликты могут перерастать в длительные ссоры между соседями, а иногда даже доходят до судов.