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31 июля, 15:38

Адвокат Пашин: Если соседские яблоки нависают над вашим участком, рвите смело

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Dmytro Sheremeta

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Dmytro Sheremeta

Адвокат МКА «Клишин и партнёры» Дмитрий Пашин в беседе с RT объяснил, можно ли собирать плоды с веток соседских деревьев, если они свисают на ваш участок.

Споры из-за нависающих веток и урожая с них — далеко не редкость среди дачников и владельцев частных домов. Особенно остро такие ситуации возникают в садоводческих товариществах, где участки располагаются вплотную друг к другу. Одни считают свисающие яблоки или вишни своим законным трофеем, другие требуют возмещения ущерба за «украденный» урожай или самовольную обрезку веток. Подобные конфликты могут перерастать в длительные ссоры между соседями, а иногда даже доходят до судов.

«С точки зрения гражданского законодательства, собственник имеет право распоряжаться всем, что находится над его землёй и под ней. Поэтому если ветки с плодами нависают над участком, он вправе их сорвать — никакой ответственности за это не предусмотрено», — отметил юрист.

Не только в городе: Дачников предупредили о необходимости соблюдать режим тишины
Не только в городе: Дачников предупредили о необходимости соблюдать режим тишины

Ранее дачникам рассказали, как обновить «уставшую» землю и вырастить богатый урожай. Кроме того, юрист раскрыл, какой штраф грозит дачникам за неоформленные бани и сараи.

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Марина Фещенко
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