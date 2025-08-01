Россия больше не доверяет Западу. Как заявил на YouTube-канале экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, любые заявления Вашингтона и его союзников воспринимаются в Москве исключительно скептически.

«Что касается русских, то, думаю, они больше не верят нам, что бы мы ни говорили. Всё, что мы говорим, воспринимается как враньё», — отметил бывший военный.