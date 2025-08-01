Вооружённые силы Российской Федерации пресекли попытку наёмников ВСУ из Великобритании высадиться на Тендровскую косу в Херсонской области. Об этом сообщили в силовых структурах РФ.

«Англичане, наёмники, участвовали в попытке высадки на Тендровскую косу, где были отбиты. Работали из Очакова, там же проходили подготовку», — заявили источники РИА «Новости».