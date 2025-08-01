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1 августа, 03:42

Британские наёмники участвовали в попытке высадки на Тендровскую косу

РИАН: Британские наёмники пытались высадиться на Тендровскую косу под Херсоном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

Вооружённые силы Российской Федерации пресекли попытку наёмников ВСУ из Великобритании высадиться на Тендровскую косу в Херсонской области. Об этом сообщили в силовых структурах РФ.

«Англичане, наёмники, участвовали в попытке высадки на Тендровскую косу, где были отбиты. Работали из Очакова, там же проходили подготовку»,заявили источники РИА «Новости».

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Эта не первая попытка в данном районе. Напомним, в ночь на 28 июля российские войска уже пресекали попытку украинских войск высадиться на Тендровской косе с четырёх катеров. Противник тогда понёс ощутимые потери. Позднее по порту в Очакове в Николаевской области, откуда ВСУ пытались забросить десант, ВС РФ нанесли мощный удар. Активность противника также была зафиксирована в районе Кинбурнской косы. Подобные действия Киеву нужны для создания «громкой картинки без какой-либо пользы».

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Юния Ларсон
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