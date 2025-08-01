Морское сообщение восстановлено в Северо-Курильске после цунами
Обложка © Wikipedia / Victor Morozov
В Северо-Курильске восстановили морское сообщение, которое ранее было прервано из-за цунами. В местный порт уже успешно пришвартовалось грузовое судно, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.
«Морское сообщение возобновлено. Уже сегодня в порту пришвартовалось грузовое судно «Виктор» для выгрузки», — цитирует пресс-служба главу регионального минтранса Максима Жоголева.
Напомним, что 30 июля на Камчатке произошло сильное землетрясение магнитудой 8,7. В настоящее время специальная комиссия продолжает оценку последствий стихийного бедствия, включая ущерб, нанесённый социальным учреждениям, коммунальным сетям и предприятиям рыбной промышленности. Особое внимание уделяется проверке состояния инфраструктуры, пострадавшей от землетрясения и последовавшего цунами.