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1 августа, 06:16

Морское сообщение восстановлено в Северо-Курильске после цунами

Обложка © Wikipedia / Victor Morozov

Обложка © Wikipedia / Victor Morozov

В Северо-Курильске восстановили морское сообщение, которое ранее было прервано из-за цунами. В местный порт уже успешно пришвартовалось грузовое судно, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.

«Морское сообщение возобновлено. Уже сегодня в порту пришвартовалось грузовое судно «Виктор» для выгрузки», — цитирует пресс-служба главу регионального минтранса Максима Жоголева.

Водолазы обследуют акваторию порта после землетрясения в Северо-Курильске
Водолазы обследуют акваторию порта после землетрясения в Северо-Курильске

Напомним, что 30 июля на Камчатке произошло сильное землетрясение магнитудой 8,7. В настоящее время специальная комиссия продолжает оценку последствий стихийного бедствия, включая ущерб, нанесённый социальным учреждениям, коммунальным сетям и предприятиям рыбной промышленности. Особое внимание уделяется проверке состояния инфраструктуры, пострадавшей от землетрясения и последовавшего цунами.

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Наталья Афонина
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