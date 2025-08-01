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1 августа, 09:33

В США назвали причину авиактастрофы с самолётом и Black Hawk над Вашингтоном

WP: Причиной крушения самолёта в Вашингтоне могла стать ошибка диспечтера

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Авиакатастрофа в Вашингтоне, в которой 29 января погибли 67 человек, могла произойти из-за ошибки авиадиспетчера, не предупредившего экипаж о приближении военного вертолёта. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США.

Представитель FAA Ник Фуллер на слушаниях в Национальном совете по безопасности на транспорте (NTSB) заявил, что из диспетчерской башни должны были предупредить авиалайнер о траектории движения Black Hawk перед крушением. По его словам, диспетчер обязан был сообщить пилотам, что вертолёт использует визуальное эшелонирование (способ визуального наблюдения для поддержания безопасной дистанции с летающим объектом. — Прим. Life.ru) и что их воздушные суда могут сблизиться.

Как пояснила глава NTSB Дженнифер Хоменди, в момент катастрофы диспетчер одновременно контролировал 21 воздушное судно. Сам он признался следователям, что почувствовал перегрузку незадолго до столкновения. В FAA уточнили, что в тот час в аэропорту столицы выполнялось 79 взлётов и посадок.

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Напомним, вечером 29 января в небе Вашингтона произошло столкновение пассажирского самолёта с военным вертолётом Black Hawk. В результате авиакатастрофы погибли 67 человек — масштабы трагедии стали ясны, когда течение начало прибивать тела к берегу Потомака.

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Юрий Лысенко
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