В США назвали причину авиактастрофы с самолётом и Black Hawk над Вашингтоном

Авиакатастрофа в Вашингтоне, в которой 29 января погибли 67 человек, могла произойти из-за ошибки авиадиспетчера, не предупредившего экипаж о приближении военного вертолёта. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США.

Представитель FAA Ник Фуллер на слушаниях в Национальном совете по безопасности на транспорте (NTSB) заявил, что из диспетчерской башни должны были предупредить авиалайнер о траектории движения Black Hawk перед крушением. По его словам, диспетчер обязан был сообщить пилотам, что вертолёт использует визуальное эшелонирование (способ визуального наблюдения для поддержания безопасной дистанции с летающим объектом. — Прим. Life.ru) и что их воздушные суда могут сблизиться.