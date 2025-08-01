Увидеть Париж и стрессануть: Составлен топ самых «‎тревожных» городов для туристов

Если обратить внимание на ряд недавних происшествий, можно сделать вывод, что в Париже стрессуют не только туристы. 14 июля в городе отмечался День взятия Бастилии и там случилось сразу два эксцесса. Во-первых, не задался конный парад — одна из лошадей нарушила строй и куда-то унеслась, а вторая рухнула на асфальт, так что красивого проезда не получилось. А один из военнослужащих строевого подразделения, которое также маршировало на параде, был близок к тому, чтобы остаться одноухим: офицер неудачно махнул саблей и оставил на ухе кровавую сечку. Всё это попало в прямую трансляцию мероприятия.