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1 августа, 11:19

Увидеть Париж и стрессануть: Составлен топ самых «‎тревожных» городов для туристов

DM: Париж признали самым стрессовым для туристов городом в мире

Вид на Париж. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wirestock Creators

Вид на Париж. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wirestock Creators

Париж возглавил рейтинг самых стрессовых для туристов городов мира из-за чрезмерной загруженности. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в Daily Mail.

Несмотря на средние показатели по уровню преступности и климатическим условиям, французская столица заняла первое место в антирейтинге благодаря огромному скоплению людей. Вторую позицию в списке самых напряжённых для посещения городов занял Ханой, а третью — Шанхай, который одновременно входит в число мест с высоким уровнем преступности.

Эксперты отмечают, что плотность туристического потока в Париже создаёт дискомфорт для путешественников. Вьетнамская и китайская метрополии также попали в тройку лидеров из-за схожих проблем с перенаселенностью и транспортной нагрузкой.

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Если обратить внимание на ряд недавних происшествий, можно сделать вывод, что в Париже стрессуют не только туристы. 14 июля в городе отмечался День взятия Бастилии и там случилось сразу два эксцесса. Во-первых, не задался конный парад — одна из лошадей нарушила строй и куда-то унеслась, а вторая рухнула на асфальт, так что красивого проезда не получилось. А один из военнослужащих строевого подразделения, которое также маршировало на параде, был близок к тому, чтобы остаться одноухим: офицер неудачно махнул саблей и оставил на ухе кровавую сечку. Всё это попало в прямую трансляцию мероприятия.

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Юрий Лысенко
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