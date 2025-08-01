Увидеть Париж и стрессануть: Составлен топ самых «тревожных» городов для туристов
DM: Париж признали самым стрессовым для туристов городом в мире
Вид на Париж. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wirestock Creators
Париж возглавил рейтинг самых стрессовых для туристов городов мира из-за чрезмерной загруженности. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в Daily Mail.
Несмотря на средние показатели по уровню преступности и климатическим условиям, французская столица заняла первое место в антирейтинге благодаря огромному скоплению людей. Вторую позицию в списке самых напряжённых для посещения городов занял Ханой, а третью — Шанхай, который одновременно входит в число мест с высоким уровнем преступности.
Эксперты отмечают, что плотность туристического потока в Париже создаёт дискомфорт для путешественников. Вьетнамская и китайская метрополии также попали в тройку лидеров из-за схожих проблем с перенаселенностью и транспортной нагрузкой.
Если обратить внимание на ряд недавних происшествий, можно сделать вывод, что в Париже стрессуют не только туристы. 14 июля в городе отмечался День взятия Бастилии и там случилось сразу два эксцесса. Во-первых, не задался конный парад — одна из лошадей нарушила строй и куда-то унеслась, а вторая рухнула на асфальт, так что красивого проезда не получилось. А один из военнослужащих строевого подразделения, которое также маршировало на параде, был близок к тому, чтобы остаться одноухим: офицер неудачно махнул саблей и оставил на ухе кровавую сечку. Всё это попало в прямую трансляцию мероприятия.