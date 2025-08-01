Путин: Данные Киева о вывезенных в Россию детях сильно преувеличены

Данные, представленные украинской стороной относительно количества детей, якобы вывезенных на территорию РФ, значительно преувеличены. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко на острове Валаам.

С его слов, в ходе проверок стало понятно, что цифры несколько завышены.