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1 августа, 11:48

Путин: Данные Киева о вывезенных в Россию детях сильно преувеличены

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Halfpoint

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Halfpoint

Данные, представленные украинской стороной относительно количества детей, якобы вывезенных на территорию РФ, значительно преувеличены. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко на острове Валаам.

С его слов, в ходе проверок стало понятно, что цифры несколько завышены.

«Там выяснилось, что нет этого количества детей», — заметил глава РФ в ходе беседы с журналистами.

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Ранее Life.ru рассказывал, что российская сторона передала Киеву 11 детей из семи семей при посредничестве Катара. При этом помощник президента РФ Мединский считает, что на Украине есть те, кто паразитирует на этой теме, делая из этого политический пиар.

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Владимир Озеров
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