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Регион
1 августа, 13:22

В Госдуме раскрыли первые «мишени» на Украине, по которым может ударить «Орешник»

Депутат Колесник: ВС РФ могут ударить Орешником по оружию Запада на Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российская армия потенциально может задействовать ракетный комплекс «Орешник» для поражения поставляемого Украине западного вооружения, в частности, ракет Scalp, Storm Shadow и систем HIMARS. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Я думаю, первыми целями «Орешника» могут быть французские Scalp, американские HIMARS, британские Storm Shadow. Это первые цели», — подчеркнул парламентарий в беседе с NEWS.ru.

Депутат также отметил, что в качестве целей рассматриваются объекты украинского военно-промышленного комплекса.

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Напомним, что ВС РФ впервые запустили «Орешник» по цели на Украине 21 ноября 2024 года. С тех пор о повторных применениях не сообщалось. В июне президент РФ Владимир Путин объявил, что начался серийный выпуск нового ракетного комплекса средней дальности под названием «Орешник». Он подчеркнул, что этот комплекс «очень хорошо себя зарекомендовал в боевых условиях». 1 августа российский лидер заявил, что первый серийный ракетный комплекс «Орешник» произведён и передан в войска.

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Дарья Нарыкова
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