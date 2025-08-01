В Госдуме раскрыли первые «мишени» на Украине, по которым может ударить «Орешник»

Российская армия потенциально может задействовать ракетный комплекс «Орешник» для поражения поставляемого Украине западного вооружения, в частности, ракет Scalp, Storm Shadow и систем HIMARS. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Я думаю, первыми целями «Орешника» могут быть французские Scalp, американские HIMARS, британские Storm Shadow. Это первые цели», — подчеркнул парламентарий в беседе с NEWS.ru.