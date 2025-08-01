В Госдуме раскрыли первые «мишени» на Украине, по которым может ударить «Орешник»
Депутат Колесник: ВС РФ могут ударить Орешником по оружию Запада на Украине
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Российская армия потенциально может задействовать ракетный комплекс «Орешник» для поражения поставляемого Украине западного вооружения, в частности, ракет Scalp, Storm Shadow и систем HIMARS. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
«Я думаю, первыми целями «Орешника» могут быть французские Scalp, американские HIMARS, британские Storm Shadow. Это первые цели», — подчеркнул парламентарий в беседе с NEWS.ru.
Депутат также отметил, что в качестве целей рассматриваются объекты украинского военно-промышленного комплекса.
Напомним, что ВС РФ впервые запустили «Орешник» по цели на Украине 21 ноября 2024 года. С тех пор о повторных применениях не сообщалось. В июне президент РФ Владимир Путин объявил, что начался серийный выпуск нового ракетного комплекса средней дальности под названием «Орешник». Он подчеркнул, что этот комплекс «очень хорошо себя зарекомендовал в боевых условиях». 1 августа российский лидер заявил, что первый серийный ракетный комплекс «Орешник» произведён и передан в войска.