На данный момент швейная промышленность является крупнейшим частным работодателем в Лесото и обеспечивает значительную часть экспортных доходов страны, годовой ВВП которой составляет 2,3 миллиарда долларов. США, импортирующие около 20% экспортной продукции Лесото, включая товары известных брендов, таких как Levi's и Reebok, являются ключевым торговым партнёром. Угроза введения пошлин уже привела к значительному сокращению объёмов заказов, приостановке производственных линий и массовым увольнениям в швейной отрасли.

Напомним, что сегодня президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых импортных пошлин в отношении 69 стран. Наиболее высокие тарифы установлены для Сирии (41%), Мьянмы и Лаоса (40%), а также Швейцарии (39%). При этом Трамп возмущался, что восемь миллионов долларов ушли «африканской стране Лесото, о которой никто никогда не слышал». Но он не совсем прав – это государство известно, как одно из самых несчастных в мире в 2024 году.