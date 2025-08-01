В «стране, о которой никто не слышал», объявили ЧП из-за угрозы Трампа
В Лесото ввели чрезвычайное положение из-за угрозы введения 50% пошлин США
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Власти Лесото ввели режим чрезвычайного положения на фоне опасений, связанных с угрозой введения президентом США Дональдом Трампом 50-процентных пошлин на экспорт продукции из этой южноафриканской страны. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.
По мнению правительства Лесото, такие меры позволят мобилизовать ресурсы для поддержки экономики страны, испытывающей давление со стороны Америки и столкнувшейся с проблемой безработицы среди молодёжи.
На данный момент швейная промышленность является крупнейшим частным работодателем в Лесото и обеспечивает значительную часть экспортных доходов страны, годовой ВВП которой составляет 2,3 миллиарда долларов. США, импортирующие около 20% экспортной продукции Лесото, включая товары известных брендов, таких как Levi's и Reebok, являются ключевым торговым партнёром. Угроза введения пошлин уже привела к значительному сокращению объёмов заказов, приостановке производственных линий и массовым увольнениям в швейной отрасли.
Напомним, что сегодня президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых импортных пошлин в отношении 69 стран. Наиболее высокие тарифы установлены для Сирии (41%), Мьянмы и Лаоса (40%), а также Швейцарии (39%). При этом Трамп возмущался, что восемь миллионов долларов ушли «африканской стране Лесото, о которой никто никогда не слышал». Но он не совсем прав – это государство известно, как одно из самых несчастных в мире в 2024 году.