Читал, как Жванецкий: Коллеги Глотова рассказали, каким он был в жизни

У актёра Максима Глотова было множество друзей, с которыми он проводил много времени и не отказывал им в помощи. Несмотря на это, артист оставался одиноким человеком. Об этом в беседе с Life.ru рассказали коллеги актёра Ирина и Айбек.

«Всегда улыбался и всегда всем помогал, никому не отказывал в просьбе, он хороший друг. Очень хороший, очень добрый, но очень одинокий. Может быть, он был влюблён. Но он был всё время один. Поэтому у него было очень много друзей, с которыми он постоянно проводил время. Он старался всем помочь. Он просто лоснился от доброты. Поэтому для нас это шок. Причём он здоровый. Он говорил, что у него ничего не болит, он не пьёт никаких лекарств и он не болел ни разу ковидом», — поделилась наша собеседница.

В этом году Максим Глотов ездил на кинофестиваль «Алые паруса» в качестве актёра и оператора. Там он участвовал в программе продюсерского кино и учил детей снимать короткометражные фильмы. На этот раз артист проявил себя очень хорошо, взяв на себя задачи режиссёра и продюсера, добавила Ирина.

«Кроме того, в программе фестиваля есть ещё одно мероприятие, которое когда-то вёл сам Василий Семёнович Лановой, — это капустник. Максим участвовал в капустнике и на нём читал, как Жванецкий. Копия Жванецкого, но сочинил сам в его манере. Все были в шоке, потому что Глотов был тихушником — всё время сам по себе», — вспоминает коллега актёра.

Ирина добавила, что каких-то особых проблем с нехваткой ролей у Максима в последнее время не было. В одном из свежих проектов артисту досталась одна из ведущих ролей. Но гонорары его были невелики, ведь он так и не стал звездой первой величины, хотя был очень хорошим актёром. И всё же денег на жизнь, похоже, не хватало — съёмки были не такие уж и частые, поэтому Глотов подрабатывал в такси, а не как многие из его коллег — в театре.

«В последнее время он был такой же, как всегда. В этом году, мне кажется, он был даже более востребованным у нас, всё время пользовался успехом. Его любили все и он любил всех. Когда я болела, всегда спрашивал: может мне что-то привезти? То мёд, то продукты — по-человечески. Думаю, не только мне одной. Всё время старался помочь и быть нужным. К сожалению, у него не сложилось — не успел», — добавила она.

Айбек подчеркнул, что многие молодые артисты впадают в депрессию, если оказываются не востребованы, но у Максима не было таких проблем. Он был думающим и глубоким человеком, понимал, что жизнь всесторонняя и многоплановая. И сам он был таким же: чем бы Глотов ни занимался — всегда работал качественно. Он был очень светлый человек. Даже когда над ним подтрунивали, он относился к этому с улыбкой — ещё одно качество, за которое его любили. Качество тонкого, деликатного человека: позволить другим получать радость от такого взаимодействия.