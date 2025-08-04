Пальчики оближешь: Невероятные и экзотические сладости брежневской эпохи, которую застал не каждый

Никто не вернётся в 1972 год, как и в 2012-й. Но есть пара вещей, которые отличают 1972 год от 2012-го и даже 2022-го. Во-первых, глава страны. Тогда это был Леонид Ильич Брежнев. Во-вторых, потребительские предпочтения и разнообразие на прилавках. В эпоху дефицита вкусным было то, что доставалось тяжёлым трудом, связями и стоянием в очередях. Но не только. Многие продукты времён СССР были и вкуснее, и полезнее сегодняшних. Рассказываем, какие.

Шоколадная колбаса

Шоколадная колбаса... О ней мечтают все, кто застал 70-е ребёнком. Фото © YouTube / Вкусная минутка

Она выглядела прямо как мясная колбаса, но была сладкой! А вместо привычных пузырьков сала, которые содержатся внутри обычной сырокопчёной, в шоколадной колбасе были орехи! Лакомство выглядит вкусным, не так ли? А знаменитые советские колбасные «перевязки», которые сплошь и рядом встречались на мясных продуктах, были и на шоколадном изделии! Всё это вызывало приятный диссонанс, было вкусным и натуральным, без «ешек».

Конфеты «Гулливер»

Даже конфеты «Гулливер» были больше в 1972 году в Советском Союзе... Фото © kopilka-ap.livejournal.com

В 1935 году Александр Птушко снял фильм «Новый Гулливер» про школьника Петю, который попал в страну лилипутов и многому там научился. И тут же советские кондитерские предприятия начали производить конфеты «Гулливер». Они были просто огромными. Не помещались в ладонь. Здоровенные конфеты почтальона Печкина из «Простоквашина» — это как раз они. В брежневские времена конфеты «Гулливер» были больше и вкуснее. Сейчас они тоже существуют, но это уже не то.

Хлеб с сахаром

Жизнь советского ребёнка не состояла только из конфет «Гулливер». Фото © TikTok / zaytcev_food

Когда семья переживала трудные времена и не могла позволить себе конфеты «Гулливер», в ход шли самые обычные продукты в невероятных смесях. Обычный хлеб. Обычный сахар. Тем более что хлеб был таким вкусным, что порой просто не доходил до дома в целости и сохранности. Ребёнок, посланный за хлебом, съедал его по дороге. А если на кусочек хлеба положить сахар — это уже гастрономический шедевр. Точно так же можно было намазать на хлеб масло, а потом налить туда варенья.

Варёный сахар. В ложке.

Кстати о варенье. Вернее, не совсем о варенье. Скорее о том, что варят, иногда даже в ложке. Фото © YouTube / VkusnoyeVdoxnoveniye

Газовая плита. Чайная ложка. Кастрюля с холодным молоком. Сахар. Это были все ингредиенты для варки домашнего карамельного угощения. Обычный белый сахар насыпали на ложку. Потом грели на конфорке газовой плиты. Если сейчас у вас плита электрическая, тогда просто используйте зажигалку. Когда сахар начинал пузыриться, его выливали в молоко. Так получалась вкуснейшая домашняя конфета, с которой не сможет тягаться ни одна покупная карамель.

Сухой клубничный кисель

Многие, очень многие продукты можно употреблять не по назначению. В том числе и кисель. Фото © p-syutkin.livejournal.com

Сухой клубничный кисель был неплохим тайным лакомством детей эпохи Брежнева. Рождённые в СССР в тайне от родителей залезали на самые верхние кухонные полки аки альпинисты, чтобы достать коробочку со сладким клубничным порошком. Мамы варили из этого кисель, но только по праздникам. А почувствовать клубничную сладость хотелось уже сейчас. Кисель, кстати, был не только клубничный, но и молочный, и фруктовый... На любой вкус.

Гематоген из бычьей крови

Гематоген встречается и сейчас. Кажется, современный всё же делают не на бычьей крови. Фото © Wikipedia / Sergei Frolov

Знаете, раньше всё было как-то проще... Все знали, из чего делался гематоген, и ни у кого это не вызывало истерику. В 1890 швейцарец Адольф Гоммель придумал смесь крови быков с яичным желтком. Так появился первый гематоген. Изначально он назывался «Гематоген Адольфа Гоммеля», но в СССР последние два слова убрали, потому что примерно с 1941 года там не особо уважали Адольфов. Гематоген для советских детишек был спасением. Смесь желтка с кровушкой была сладкой, но продавалась в аптеке. Так что даже те мамы, которые ограничивали потребление своими детьми сладкого, могли «попасться» на удочку в случае гематогена. Это же лекарство!