Захарова: Суд над Гуцул определит судьбу Молдавии на многие годы вперёд

«Без сомнения, данный судебный процесс во многом определит судьбу Молдавии на многие годы вперед. Хотелось бы верить, что в Кишинёве когда-нибудь восторжествует разум и молдавское правительство вернется к соблюдению закона вне зависимости от политических задач нынешнего режима», — указано в комментарии Захаровой на сайте МИД.

Напомним, Евгению Гуцул задержали 25 марта 2025 года в аэропорту Кишинёва. Ей выдвинули обвинения в финансировании запрещённой в стране партии «Шор», включая действия в избирательной кампании 2023 года в Гагаузии. 11 июня продлили срок её домашнего ареста на 30 дней. В начале июля Гуцул столкнулась с новым обвинением в рамках уголовного дела. 28 июля в Кишинёве начались массовые акции протеста, куда вышли десятки тысяч граждан, которые высказались против действующего правительства и политики президента Майи Санду.