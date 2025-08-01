Захарова: Суд над Гуцул определит судьбу Молдавии на многие годы вперёд
Обложка © Telegram / Евгения Гуцул. Башкан АТО Гагаузия
Процесс против главы Гагаузии Евгении Гуцул может существенно повлиять на будущее Молдавии. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Без сомнения, данный судебный процесс во многом определит судьбу Молдавии на многие годы вперед. Хотелось бы верить, что в Кишинёве когда-нибудь восторжествует разум и молдавское правительство вернется к соблюдению закона вне зависимости от политических задач нынешнего режима», — указано в комментарии Захаровой на сайте МИД.
Она подчеркнула, что независимая судебная система — это основа стабильной работы государства.
Напомним, Евгению Гуцул задержали 25 марта 2025 года в аэропорту Кишинёва. Ей выдвинули обвинения в финансировании запрещённой в стране партии «Шор», включая действия в избирательной кампании 2023 года в Гагаузии. 11 июня продлили срок её домашнего ареста на 30 дней. В начале июля Гуцул столкнулась с новым обвинением в рамках уголовного дела. 28 июля в Кишинёве начались массовые акции протеста, куда вышли десятки тысяч граждан, которые высказались против действующего правительства и политики президента Майи Санду.