Колонны десятков тысяч молдаван идут по Кишинёву и требуют отставки Санду

В столице Молдавии, Кишинёве, началась масштабная акция протеста, объединившая десятки тысяч человек, выступивших против действующего правительства и политики президента Майи Санду. Демонстранты, неся национальные и партийные флаги, формировали колонны, которые движутся по центральным улицам города к месту проведения основного митинга. Об этом рассказал экс-президент Игорь Додон.

Массовая акция протеста против Санду в Кишинёве. Видео © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Igor Dodon

Акцию организовало новое предвыборное объединение ключевых оппозиционных сил, включая Партию социалистов и Партию коммунистов, возглавляемое экс-президентами Игорем Додоном и Владимиром Ворониным, бывшим премьером Василием Тарлевым и экс-главой Гагаузии Ириной Влах.

«Власть PAS боится любых массовых акций, боится голоса народа, применяет диктаторские методы и демонстрирует сильный страх на исходе своего мандата. Хочу вам сообщить, что так же, как сегодня нас документирует политическая полиция, мы фиксируем действия тех, кто стоит за этими злоупотреблениями. Ответственность неизбежна. И она наступит быстрее, чем многие из них думают», — подчеркнул Додон.

Протестующие требовали суверенитета, справедливости, единства и нейтрального статуса Молдавии. Игорь Додон обвинил власти в препятствовании акции и беззаконии.

Новый блок выступает за изменение внешнеполитического курса, включая восстановление отношений с Россией и сбалансированное партнерство, рассчитывая на поддержку до 50% избирателей. Объединению предстоит официальная регистрация.