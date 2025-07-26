Колонны десятков тысяч молдаван идут по Кишинёву и требуют отставки Санду
Десятки тысяч жителей Кишинёва вышли на протесты против правления Санду
В столице Молдавии, Кишинёве, началась масштабная акция протеста, объединившая десятки тысяч человек, выступивших против действующего правительства и политики президента Майи Санду. Демонстранты, неся национальные и партийные флаги, формировали колонны, которые движутся по центральным улицам города к месту проведения основного митинга. Об этом рассказал экс-президент Игорь Додон.
Массовая акция протеста против Санду в Кишинёве. Видео © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Igor Dodon
Акцию организовало новое предвыборное объединение ключевых оппозиционных сил, включая Партию социалистов и Партию коммунистов, возглавляемое экс-президентами Игорем Додоном и Владимиром Ворониным, бывшим премьером Василием Тарлевым и экс-главой Гагаузии Ириной Влах.
«Власть PAS боится любых массовых акций, боится голоса народа, применяет диктаторские методы и демонстрирует сильный страх на исходе своего мандата. Хочу вам сообщить, что так же, как сегодня нас документирует политическая полиция, мы фиксируем действия тех, кто стоит за этими злоупотреблениями. Ответственность неизбежна. И она наступит быстрее, чем многие из них думают», — подчеркнул Додон.
Протестующие требовали суверенитета, справедливости, единства и нейтрального статуса Молдавии. Игорь Додон обвинил власти в препятствовании акции и беззаконии.
Новый блок выступает за изменение внешнеполитического курса, включая восстановление отношений с Россией и сбалансированное партнерство, рассчитывая на поддержку до 50% избирателей. Объединению предстоит официальная регистрация.
Напомним, в Молдове в скором времени пройдут парламентские выборы. Президент Санду отдает себе отчет в шаткости собственной позиции, учитывая, как непросто ей далась победа на президентских выборах. Предстоящая избирательная кампания станет для неё серьёзным вызовом. В российском парламенте считают, что молдавские власти активно «зачищают» политическое пространство перед выборами. В качестве примеров приводятся: жесткий разгон протестных акций, закрытие оппозиционных СМИ, политические преследования неугодных. Яркой иллюстрацией такой политики стал случай с башканом Гагаузии Евгенией Гуцул, чей арест недавно продлили на месяц. Соцопросы показывают, что правящая партия потеряет большинство, что приведёт к коалиционному правительству.
В Кишинёве прошла массовая акция протеста против Санду. Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Igor Dodon