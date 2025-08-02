У паэурлифтера Османа пошла кровь из глаз от приседа со штангой весом 410 кг

Во время попытки выполнить присед со штангой весом 410 килограммов у австралийского пауэрлифтера Паши Османа пошла кровь из глаз и головы. Жуткий момент был снят на камеру.

В ролике отчётливо видно, как при попытке выпрямить ноги с тяжелейшим снарядом на плечах из глаз и из-под линии волос спортсмена пошла кровь. После этого Осман покачнулся, но устоял на ногах, удержал штангу и выпрямился.

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