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2 августа, 01:00

У паэурлифтера Османа пошла кровь из глаз от приседа со штангой весом 410 кг

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / pasha.pt

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / pasha.pt

Во время попытки выполнить присед со штангой весом 410 килограммов у австралийского пауэрлифтера Паши Османа пошла кровь из глаз и головы. Жуткий момент был снят на камеру.

У паэурлифтера Паши Османа пошла кровь из глаз при выполнении приседа. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / pasha.pt

В ролике отчётливо видно, как при попытке выпрямить ноги с тяжелейшим снарядом на плечах из глаз и из-под линии волос спортсмена пошла кровь. После этого Осман покачнулся, но устоял на ногах, удержал штангу и выпрямился.

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Юрий Лысенко
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