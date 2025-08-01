Жорин: Миллиардер Рыбаков не сможет удалить альбом Гуфа без согласия рэпера

Миллиардер Игорь Рыбаков, планирующий приобрести права на первый альбом Гуфа «Город дорог», не сможет удалить его с интернет-площадок без согласия самого исполнителя. Об этом заявил адвокат рэпера Сергей Жорин.

Юрист отметил, что даже если имущественные права на альбом находятся у третьих лиц, Гуф сохраняет неимущественные права как автор и исполнитель. Они не подлежат отчуждению и действуют бессрочно.

«При желании он (Гуф) может препятствовать удалению альбома, если действия правообладателя затрагивают его личные неимущественные права», — приводит комментарий адвоката ТАСС.