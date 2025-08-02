План «Ковёр» отменён в трёх аэропортах России

Сразу в трёх российских аэропортах сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов, которые были введены ночью. Это касается воздушных гаваней Саратова, Тамбова и Пензы, сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко в Telegram-канале.