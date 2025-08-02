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Регион
2 августа, 05:38

План «Ковёр» отменён в трёх аэропортах России

В аэропорту Саратова, Тамбова и Пензы сняты ограничения на полёты

Самолёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Самолёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Сразу в трёх российских аэропортах сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов, которые были введены ночью. Это касается воздушных гаваней Саратова, Тамбова и Пензы, сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко в Telegram-канале.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов», – пишет пресс-секретарь.

На данный момент остаётся закрытым аэропорт в Самаре. Там в результате атаки БПЛА погиб мужчина. Всего же силы противовоздушной обороны России в ночь на 2 августа уничтожили 112 украинских беспилотников.

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Андрей Бражников
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