Аэропорт Самары возобновил работу после отражения смертельной атаки БПЛА
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Song_about_summer
В самарском аэропорту Курумоч отменили введённые ранее ограничения на приём и выпуск рейсов после отражения атаки дронов ВСУ. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.
«В период действия ограничений на запасной аэродром «ушли» три самолёта, выполнявших рейсы в Самару», — сказано в публикации.
Напомним, что около 05:00 по Москве самарский аэропорт решили временно закрыть. В пресс-службе Росавиации уточнили, что ограничения вводились в целях обеспечения безопасности. В Самаре в результате атаки БПЛА погиб мужчина. Всего же силы противовоздушной обороны России в ночь на 2 августа уничтожили 112 украинских беспилотников.