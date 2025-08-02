Коков: В Тырныаузе уровень реки Герхожан-Суу, где сошёл сель, пришёл в норму
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В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии уровень воды в реке Герхожан-Суу, где ранее сошёл сель в Тырныаузе, стабилизировался и вернулся к нормальным показателям. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков, подчеркнув, что опасность повторного схода селя сохраняется.
«Ночь в Тырныаузе прошла спокойно. По данным МЧС, сейчас уровень реки Герхожан-Суу в норме. <...> В то же время угроза повторного схода селя сохраняется», — написал Коков.
Глава региона добавил, что текущая обстановка также позволяет начать работы по локальной расчистке территории от нанесённых селевых масс. В настоящее время все соответствующие службы продолжают нести дежурство.
Напомним, ранее селевой поток сошёл по реке Герхожан-Суу в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Спасатели сразу же перекрыли движение в районе опасного участка. До этого сель сошёл в районе города Тырныауз.