Коков: В Тырныаузе уровень реки Герхожан-Суу, где сошёл сель, пришёл в норму

В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии уровень воды в реке Герхожан-Суу, где ранее сошёл сель в Тырныаузе, стабилизировался и вернулся к нормальным показателям. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков, подчеркнув, что опасность повторного схода селя сохраняется.

«Ночь в Тырныаузе прошла спокойно. По данным МЧС, сейчас уровень реки Герхожан-Суу в норме. <...> В то же время угроза повторного схода селя сохраняется», — написал Коков.